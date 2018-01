VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, calificat in optimi  - Victorie lejera cu Damir Dzumhur

De o ora si 52 de minute a avut nevoie liderul mondial pentru a-l invinge pe Dzumhur, cel care il conducea pe Nadal cu 1-0 in meciurile directe: 2-6, 6-4, 3-0 (abandon Rafa) la Miami, in 2016.Nadal se va afla in optimile competitiei de la Melbourne pentru a 11-a oara in cariera.In faza optimilor de finala, Rafael Nadal il va infrunta pe argentinianul Diego Schwartzman (locul 26 ATP), cap de serie numarul 24, care a trecut de Alexandr Dolgopolov (Ucraina, locul 37 ATP), scor 6-7(1), 6-2, 6-3, 6-3, dupa un meci de doua ore si 40 de minute de joc.Asi: 4-5Duble greseli: 0-6Puncte castigate cu primul serviciu: 67%(34/51) vs 55%(22/40)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 68%(19/28) vs 31%(11/35)Puncte de break castigate: 44%(7/16) vs 50%(1/2)Lovituri castigatoare: 28-23Total puncte castigate: 95-59Durata meci: 1h 52 min.Diego Schwartzman (ARG/N.24) - Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-7 (1/7), 6-2, 6-3, 6-3Pablo Carreno (ESP/N.10) - Gilles Müller (LUX/N.23) 7-6 (7/4), 4-6, 7-5, 7-5Grigor Dimitrov (BUL/N.3) - Andrey Rublev (RUS/N.30) 6-3, 4-6, 6-4, 6-4Kyle Edmund (GBR) - Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (7/0), 3-6, 4-6, 6-0, 7-5Andreas Seppi (ITA) - Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-7 (5/7), 9-7Rafael Nadal (ESP/N.1) - Damir Dzumhur (BIH/N.28) 6-1, 6-3, 6-1