VIDEO Australian Open: Elina Svitolina, in premiera in optimile competitiei de la Melbourne

Elina Svitolina s-a impus dupa o ora de joc.Venita din calificari, Marta Kostyuk a devenit in aceasta saptamana cea mai tanara jucatoare calificata in turul al treilea la Australian Open, dupa elvetianca Martina Hingis, care a reusit aceeasi performanta tot la 15 ani, ajungand pana in sferturile de finala la editia din 1996 a competitiei de la Antipozi.Svitolina (23 ani) se afla pentru prima data in optimile turneului Australian Open, unde se va duela cu cehoaica Denisa Allertova, invingatoare cu 6-1, 6-4 in fata polonezei Magda Linette.Pentru a doua oara in Era Open, trei jucatoare din Ucraina - Svitolina, Kostyuk si Kateryna Bondarenko - s-au aflat in turul al treilea al unui turneu de Grand Slam, dupa ce Svitolina, Bondarenko si Lesia Tsurenko au ajuns pana in runda a treia a editiei din 2016 a US Open.Asi: 0-5Duble greseli: 9-0Puncte castigate cu primul serviciu: 75%(15/20) vs 78%(21/27)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 26%(9/34) vs 64%(7/11)Puncte de break castigate: 100%(1/1) vs 63%(5/8)Lovituri castigatoare: 10-11Total puncte castigate: 34-58Durata meci: 1h.Petra Martic (CRO) - Luksika Kumkhum (THA) 6-3, 3-6, 7-5Elise Mertens (BEL) - Alizé Cornet (FRA) 7-5, 6-4Denisa Allertova (CZE) - Magda Linette (POL) 6-1, 6-4Elina Svitolina (UKR/N.4) - Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-2Magdalena Rybarikova (SVK/N.19) - Katerina Bondarenko (UKR) 7-5, 3-6, 6-1