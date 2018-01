Australian Open: Monica Niculescu si Irina Begu, in optimile probei de dublu; Raluca Olaru si Olga Savciuk, eliminate

Monica Niculescu si Irina-Camelia Begu au invins perechea australiana Jessica Moore/Ellen Perez, scor 3-6, 6-3, 7-5. Partida a durat doua ore si 10 minute.In optimi, romancele se vor duela cu invingatoarele meciului dintre Nadiya Kichenok/Anastasia Rodionova (Ucraina/Australia) si Kristyna Pliskova/Donna Vekic (Cehia/Croatia).Pentru calificarea in optimi, Niculescu si Begu vor primi un cec in valoare de 49.000 de dolari australieni si cate 240 de puncte WTA in clasamentul de dublu.au fost invinse de cuplul ceh Lucie Safarova/Barbora Strycova, favoritele numarul 4, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 13 minute.Lucie Safarova a cucerit titlul la editia din 2017 a turneului Australian Open, alaturi de americanca Bethanie Mattek-Sands.Pentru parcursul de la Melbourne, Olaru si Savciuk vor primi un cec in valoare de 29.500 de dolari australieni (19.000 de euro) si cate 130 de puncte WTA la dublu.In optimi, Safarova si Strycova vor intalni invingatoarele dintre perechea romano-braziliana Sorana Cirstea/Beatriz Haddad Maia si cuplul Alicja Rosolska (Polonia)/Abigail Spears (SUA), cap de serie numarul 15.