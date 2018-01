Simona Halep: "Dupa ce a vazut cum mi-am sucit glezna, medicul mi-a spus ca am fost norocoasa"

Halep a urmarit inregistrarea momentului in care s-a accidentat la glezna, in partida cu Destanee Aiava, din primul tur de la Australian Open: "Am vazut, a fost infricosator. Doctorul mi-a spus ca am fost norocoasa. Dupa acea imagine, am fost norocoasa ca totul e aproape ok.""Simt inca durere si nu m-am putut antrena prea mult. Dar in timpul meciului, am uitat de durere. Am avut un bandaj foarte strans si m-am putut misca. Cel mai important lucru este ca am putut sa-mi fac jocul meu, fara sa ma gandesc la glezna. Am facut o treaba grozava azi. La inceput a fost dificil, deoarece nu stiam cum o sa ma simt. Dar dupa cateva ghemuri, mi-am spus ca trebuie sa am incredere in picior si totul a mers destul de bine. Am jucat mult mai bine decat ma asteptam, tinand cont de problemele de la picior. Jocul meu a fost consistent, am lovit foarte bine mingea si am returnat puternic. Cred ca totul a mers bine pentru mine in aceasta seara. Am facut unul dintre cele mai bune meciuri","O stiu, cred ca am jucat o data impotriva ei. Stiu ca poate fi periculoasa. Se misca bine. Sigur, voi da totul, voi intra pe teren concentrata suta la suta sa castig meciul. Da, sigur, nu sunt suta la suta (n.r. - din punct de vedere fizic), dar nu simt o presiune din acest motiv. Chiar sunt un pic mai relaxata, deoarece nu am nimic de pierdut. Trebuie sa ma concentrez asupra jocului meu, nimic altceva. Trebuie cu siguranta sa fiu atenta la miscarea pe teren, sa nu fortez nimic", a mentionat Halep."Am auzit. Am castigat de doua ori acolo, ma simt foarte bine in acel oras. Sper sa ma pot califica din nou, ca sa merg acolo. O sa fie de anul viitor, asa ca mai e mult pana atunci. Este un oras extraordinar, cu oameni deosebiti. Ma simt foarte bine de fiecare data cand merg acolo. Vreau sa joc macar o data acolo, daca e posibil", a adaugat Halep.Simona Halep s-a calificat, joi, in turul al treilea la Australian Open, dupa ce a invins-o pe canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2.In urmatorul meci, Simona o va intalni pe Lauren Davis (24 de ani, SUA, 76 WTA). Cele doua s-au intalnit o singura data in circuitul WTA: 6-2, 6-0 pentru Halep la Indian Wells (turul I), in 2013.Pentru parcursul de pana acum, Halep va primi 142.500 de dolari australieni (93.000 de euro) si 130 de puncte in ierarhia WTA de simplu.