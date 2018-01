VIDEO Australian Open: Novak Djokovic, a 15-a victorie consecutiva cu Gael Monfils;  Sarbul, in turul trei la Melbourne

Partida dintre Djokovic si Monfils s-a disputat pe o caldura sufocanta, temperatura apropiindu-se de 40 de grade Celsius, iar francezul a acuzat probleme in debutul celui de-al doilea set. El s-a plans arbitrului, vorbind de conditiile "inumane" in care se desfasoara meciul, insa organizatorii au decis sa nu inchida acoperisul arenei Rod Lever, precizeaza AFP, potrivit Agerpres.Djokovic (30 ani) il va infrunta in turul urmator pe spaniolul Albert Ramos (locul 22 ATP), invingator cu 6-4, 6-2, 7-6 (2) in partida cu americanul Tim Smyczek (131 ATP).Cap de serie numarul 5, Dominic Thiem a obtinut si el calificarea in turul trei la Melbourne, la capatul unui meci care a durat trei ore si 51 de minute. Austriacul s-a impus in cinci seturi in fata americanului Denis Kudla (190 ATP), scor 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3.In runda urmatoare, Thiem se va duela cu francezul Adrian Mannarino (27 ATP), care a trecut de cehul Jiri Vesely (64 ATP), scor 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-3.Dominic Thiem (AUT/N.5) - Denis Kudla (USA) 6-7 (6/8), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3Adrian Mannarino (FRA/N.26) - Jir Vesely (CZE) 6-3, 7-6 (7/4), 5-7, 6-3Novak Djokovic (SRB/N.14) - Gael Monfils (FRA) 4-6, 6-3, 6-1, 6-3Albert Ramos (ESP/N.21) - Tim Smyczek (USA) 6-4, 6-2, 7-6 (7/2)Hyeon Chung (KOR) - Daniil Medvedev (RUS) 7-6 (7/4), 6-1, 6-1Julien Benneteau (FRA) - David Goffin (BEL/N.7) 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4)Fabio Fognini (ITA/N.25) - Evgeny Donskoy (RUS) 2-6, 6-3, 6-4, 6-1Tomas Berdych (CZE/N.19) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 6-3, 2-6, 6-2, 6-3Juan Martin Del Potro (ARG/N.12) - Karen Khachanov (RUS) 6-4, 7-6 (7/4), 6-7 (0/7), 6-4Marton Fucsovics (HUN) - Sam Querrey (USA/N.13) 6-4, 7-6 (8/6), 4-6, 6-2Nicolas Kicker (ARG) - Lukas Lacko (SVK) 6-2, 7-5, 1-6, 7-5Richard Gasquet (FRA/N.29) - Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-2, 6-3