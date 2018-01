WTA: Shenzhen, gazda Turneului Campioanelor incepand din anul 2019

Anul acesta, Turneul Campioanelor va avea loc tot la Singapore, oras in care s-a derulat incepand din 2014, cand romanca Simona Halep a disputat finala (pierduta in fata americancei Serena Williams).Vestea ca turneul se va muta la Shenzhen a incantat-o pe Simona Halep, numarul unu mondial, precizeaza agentia Xinhua."Am ales de cativa ani sa imi incep sezonul la Shenzhen. Este un loc fascinant si prietenos, cu unii dintre cei mai buni fani ai tenisului din intreaga lume. Stiu ca partenerii WTA de la Shenzhen vor oferi o experienta minunata si memorabila jucatoarelor, fanilor si sponsorilor, asa ca sunt incantata ca acest oras a fost ales sa gazduiasca finala WTA", a declarat Simona Halep, castigatoarea editiei 2018 a turneului WTA de la Shenzhen, la simplu si la dublu (alaturi de Irina Begu).Premiile care vor fi oferite incepand din 2019 la Turneul Campioanelor se vor ridica la valoarea record de 14 milioane dolari (dublu fata de editia 2017), organizatorii promitand totodata ca vor construi pana atunci o noua arena in centrul orasului, cu o capacitate de 12.000 de locuri.