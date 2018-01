​Australian Open: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au calificat in turul al doilea al probei de dublu

In faza urmatoare, Tecau si Rojer vor evolua cu invingatorii din meciul Denis Istomin/Mihail Kukuskin (Uzbekistan/Kazahstan) - Sam Groth/Lleyton Hewitt (Australia).In schimb,au fost invinsi, cu scorul de 7-6 (5), 6-4, de echipa Rajeev Ram/Divij Sharan (SUA/India), cap de serie numarul 16, in prima mansa a competitiei.Calificarea in mansa a doua la dublu, feminin si masculin, este recompensata, la Melbourne, cu un premiu de echipa in valoare de 29.500 de dolari australieni (19.000 de euro), in timp ce perechile eliminate in primul tur primesc 18.500 de dolari australieni (12.000 de euro).Tecau este singurul roman ramas pe tabloul de dublu masculin, dupa ce Florin Mergea si partenerul sau, sarbul Nenad Zimonjic, au parasit competitia in runda I.