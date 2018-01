Australian Open (f): Lauren Davis, adversara Simonei Halep in turul al treilea, daca romanca va trece de Bouchard

Americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, s-a calificat in turul al treilea al Australian Open si o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA, daca romanca va trece de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in mansa a doua, potrivit news.ro.Davis a invins-o, joi, cu scoruld e 4-6, 6-0, 6-0, pe germana Andrea Petkovic, locul 98 WTA, care in mansa anterioara o eliminase pe sportiva ceha petra Kvitova. Americanca a castigat dupa un meci de o ora si 40 de minute.In varsta de 24 de ani, Davis si-a egalat cea mai buna pefromanta din cariera la un grand slam, accederea in mansa a treia, reusita de doua ori la AusOpen, in 2016 si 2014, si o data la Wimbledon, tot in 2014.Cea mai buna clasare de simplu din cariera americancei a fost in mai 2017, locul 26. Halep a castigat singura partida jucata cu Davis, in 2013, in turul I al turneului de la Indian Wells, scor 6-2, 6-0.