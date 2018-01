Australian Open (f): Ana Bogdan, la cea mai importanta performanta din cariera: Calificarea in turul al treilea al unui Grand Slam 

Inaintea acestei editii a competitiei de la Melbourne, Bogdan mai evoluase de cinci ori pe tabloul principal al unui "major", iar cea mai buna performanta a ei a fost accederea in turul al doilea, de doua ori la US Open si o data la Wimbledon. Joi, Ana Bogdan s-a impus dupa doua ore si sase minute si in urma acestui succes va ajunge pentru prima data in Top 100 WTA.Romanca in varsta de 25 de ani va evolua in mansa urmatoare cu americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, care a invins-o, tot joi, cu scorul de 6-0, 6-1, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 92 WTA.Calificarea in mansa a treia este recompensata la Australian Open cu un premiu de 142.500 de dolari australieni (93.000 de euro) si cu 130 de puncte WTA.Bogdan este prima romanca in turul al treilea la Melbourne, la simplu. Doar Simona Halep mai poate ajunge in aceasta faza, daca va trece de jucatoarea canadiana Eugenie Bouchard.