Australian Open (f): Muguruza si Konta, parasesc AusOpen dupa mansa a doua, Sarapova s-a calificat in turul al treilea

Spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si britanica Johanna Konta, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, au fost eliminate, joi, in turul al doilea al Australian Open.Muguruza a fost invinsa, cu scorul de 7-6 (1), 6-4, de Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 88 WTA, in aproape doua ore de joc. Hsieh este la a doua victorie in fata unei jucatoare din Top 10 WTA.Su-Wei Hsieh va evolua in mansa urmatoare cu poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap de serie numarul 26. Konta a pierdut tot in doua seturi, scor 4-6, 5-7, in fata americancei Bernarda Pera, locul 123 WTA, intr-o ora si 40 de minute. Pera va juca in turul al treilea cu sportiva ceha Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20. Muguruza si Konta erau pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA.Britanica ar fi putut evolua cu Halep in sferturi, iar spaniola in semifinale. In schimb, Maria Sarapova, locul 48 WTA, a ajuns in mansa a treia, dupa victoria cu scorul de 6-1, 7-6 (4), obtinuta in fata letonei Anastasija Sevastova, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, in 80 de minute.Sarapova o asteapta in turul al treilea pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, care va juca tot joi, in turul secund, potrivit news.ro.