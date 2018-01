Australian Open (f): Sorana Cirstea, eliminata in turul al doilea

Sorana Cirstea, locul 36 WTA, a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-2, 6-4, de jucatoarea ceha Lucie Safarova, locul 29 WTA si cap de serie numarul 29, in turul al doilea al Australian Open. Anul trecut, Sorana Cirstea a ajuns pana in optimi la Melbourne, potrivit news.ro.Safarova s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 25 minute si va juca in mansa urmatoare cu compatrioata ei, Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.Calificarea in mansa a doua este recompensata la Australian Open cu un premiu de 90.000 de dolari australieni (aproape 59.000 de euro) si cu 70 de puncte WTA.Romania mai are doua reprezentante pe tabloul principal de simplu feminin, Simona Halep si Ana Bogdan. Halep va juca de la ora 10.00, cu Eugenie Bouchard, in timp ce Bogdan evolueaza la ora transmiterii acestei stiri, cu Iulia Putinteva.