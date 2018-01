Rafael Nadal este de parere ca jucatorii cu clasament inferior si cei tineri sa primeasca mai multi bani, "pentru a putea trai din acest sport"

Declaratia lui Nadal survine dupa ce presa a dezvaluit o intalnire cu usile inchise a Asociatiei jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), in care presedintele Consiliului jucatorilor, Novak Djokovic, a sustinut infiintarea unui sindicat pentru a renegocia distribuirea premiilor la cele patru Grand Slam-uri. Jucatorul sarb a dezmintit insa formarea unui sindicat si posibilitatea de a boicota un Grand Slam, dar sustine acordarea de premii mai mari pentru jucatorii de nivel inferior.''Ca sa fiu clar, la un anumit moment este bine ca jucatorii sa vorbeasca despre ce vor si despre ce nu vor", a declarat, fost vicepresedinte al Consiliului jucatorilor."Asta e tot, nu despre un sindicat sau nu. Cred ca tenisul a progresat mult in ultimii ani datorita jucatorilor cu clasament scazut. Sportul nostru nu devine mai mare doar cand jucatorii de top castiga mai multi bani. Devine mai mare cand creeaza multe joburi. Daca 300 de persoane traiesc din tenis, e mai bine decat daca ar fi doar 100. Problema este daca noi putem ajuta la un anumit moment jucatori care au nevoie de mai mult sprijin, asta ar fi fantastic'' -Nadal, care a castigat peste 94 milioane dolari din premii, a adaugat ca o comparatie a tenisului cu alte sporturi ca fotbal, golf si baschet, care permit unui numar mai mare de jucatori sa traiasca din acel sport, nu este favorabila: ''Piata este piata. Nu poti lupta cu piata. Probabil ca sportul nostru e mai global decat fotbalul, dar fotbalul este un sport mult mai mare decat tenisul, in termenul banilor, a milioanelor de fani. Nu putem compara sporturile. Trebuie sa luptam ca sa facem sportul nostru mai bun, mai mare si sa oferim cel mai bun spectacol publicului. Doar asa vom creste in toate aspectele''.