VIDEO Australian Open (m): Grigor Dimitrov, victorie cu emotii mari (8-6 in decisiv) - Rezultatele zilei pe tabloul masculin de simplu

Americanul a aratat mult curaj inca din startul partidei, acesta "suflandu-i" primul set lui Grigor cu 6-4. Lucrurile au intrat in normalitate in urmatoarele doua seturi, castigate de bulgar cu 6-2 si 6-4.Setul patru a fost unul pierdut de-o maniera categorica de Dimitrov, 0-6. S-a intrat in decisiv, iar setul a fost unul foarte echilibrat. Pana la urma, experienta superioara si-a spus cuvantul, iar Grigor a profitat si a inchis meciul la 8-6, dupa trei ore si 26 de minute.1-Rafael Nadal (ESP) - Leonardo Mayer (ARG) 6-3 6-4 7-6(4)28-Damir Dzumhur (BIH) - John Millman (AUS) 7-5 3-6 6-4 6-124-Diego Schwartzman (ARG) - Casper Ruud (NOR) 6-4 6-2 6-3Alexandr Dolgopolov (UKR) - Matthew Ebden (AUS) 7-6(0) 6-3 6-410-Pablo Carreno Busta (ESP) - Gilles Simon (FRA) 6-2 (abandon)23-Gilles Muller (LUX) - Malek Jaziri (TUN) 7-5 6-4 6-7(5) 3-6 6-2Ryan Harrison (USA) - 31-Pablo Cuevas (URU) 6-4 7-6(5) 6-46-Marin Cilic (CRO) - Joao Sousa (POR) 6-1 7-5 6-23-Grigor Dimitrov (BUL) - Mackenzie McDonald (USA) 4-6 6-2 6-4 0-6 8-630-Andrey Rublev (RUS) - Marcos Baghdatis (CYP) 6-4 6-7(5) 6-4 6-217-Nick Kyrgios (AUS) - Viktor Troicki (SRB) 7-5 6-4 7-6(2)15-Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Denis Shapovalov (CAN) 3-6 6-3 1-6 7-6(4) 7-5Kyle Edmund (GBR) - Denis Istomin (UZB) 6-2 6-2 6-4Nikoloz Basilashvili (GEO) - Ruben Bemelmans (BEL) 7-5 6-1 6-3Andreas Seppi (ITA) - Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1 6-3 6-4Ivo Karlovic (CRO) - Yuichi Sugita (JPN) 7-6(3) 6-7(3) 7-5 4-6 12-10.