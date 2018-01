​VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, in turul trei - Meci captivant cu Leonardo Mayer

Meciurile dintre Nadal si Mayer au avut aproape mereu un farmec aparte, ultimul exemplu fiind duelul de la ultima editie a US Open-ului. Pe Arthur Ashe, Leonardo i-a castigat primul set adversarului si s-a recunoscut invins dupa un meci de mare lupta.In primele doua seturi diferenta a fost facuta de cate un break (6-3, 6-4), avantaj fructificat perfect de liderul mondial (a servit foarte bine Rafa, fiind nevoit sa salveze doar doua sanse de break).Si setul al treilea parea sa se desfasoare dupa aceleasi coordonate: Nadal a facut break-ul, iar la 5-4 a servit pentru "a inchide" partida. Mayer a stat insa foarte bine la retur, l-a impins pas cu pas pe Nadal in spatele baseline-ului si a reusit sa ramana in meci (5-5). S-a ajuns in tie-break, acolo unde Rafa a scos din joben passing-uri "ucigatoare". Ibericul a fructificat chiar prima minge de meci, castigand o partida in fata unui adversar incomod.Nadal a castigat 80% din punctele jucate cu primul serviciu si 60% cu al doilea. Liderul mondial si-a trecut in cont 40 de lovituri castigatoare, reusind in total sa se impuna in 113 puncte (fata de 90 ale adversarului).In turul trei, pe Nadal il asteapta un duel cu Damir Dzumhur (Bosnia si Hertegovina, locul 30 ATP). Interesant este faptul ca Damir il conduce pe Nadal cu 1-0 in meciurile directe: 2-6, 6-4, 3-0 (abandon Rafa) la Miami, in 2016.In urma cu an de zile, Rafa a ajuns pana in finala de la Australian Open, faza a competitiei unde a fost invins in cinci seturi de Roger Federer.