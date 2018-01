​Australian Open: Simona Halep vs Eugenie Bouchard se va disputa joi, de la ora 10:00 (ora Romaniei)

Disputa din turul al doilea al competitiei va fi prima din sesiunea de seara de pe "Margaret Court Arena".Alte doua sportive din Romania se vor afla pe teren in cursul zilei de joi:pe Terenul 8, fiind al doilea meci al zilei de pe aceasta arena (inainte se va juca Tsurenko vs Radwanska). Meciul ar putea incepe undeva in jurul orei 03:30 (ora Romaniei). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA., partida fiind a doua de pe Terenul 3. Meciul ar putea incepe in jurul orei 04:30 (inainte are loc partida dintre Querrey si Fucsovics, de pe turneul masculin de simplu). Safarova conduce cu 4-1 la capitolul intalniri directe.La dublu masculin,(favoriti trei) vor juca pe Terenul 10, de la ora 02:00, in primul tur, cu argentinienii Guillermo Duran si Andres Molteni.se va duela cu dublul Rajeev Ram/Divij Sharan (SUA/India), cap de serie numarul 13. Meciul va fi al treilea de pe Terenul 19.De-a lungul timpului, Halep si Bouchard s-au intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Simona. Toate duelurile dateaza insa din 2014.2014 Indian Wells (optimi)/ 6-2, 1-6, 6-4 pentru Simona2014 Wimbledon (semifinale)/ 6-7 (5), 2-6 pentru Eugenie2014 Turneul Campioanelor (grupe)/ 6-2 6-3 pentru Simona.