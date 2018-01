Australian Open: Sorana Cirstea, in turul doi al competitiei si in proba de dublu

In faza urmatoare, invingatoarele vor juca ori cu perechea Alize Cornet/Heather Watson (Franta/Marea Britanie) ori cu echipa Alicja Rosolska/Abigail Spears (Polonia/SUA), cap de serie numarul 15.Calificarea in mansa a doua la dublu, feminin si masculin, este recompensata, la Melbourne, cu un premiu de echipa in valoare de 29.500 de dolari australieni (19.000 de euro).Cirstea, locul 36 WTA, este in turul secund si la simplu, urmand a evolua, joi, cu jucatoarea ceha Lucie Safarova, locul 29 WTA si cap de serie numarul 29.