Australian Open: Raluca Olaru si Olga Savciuk, in turul doi al probei de dublu

Olaru si Savciuk, care anul trecut s-au oprit in turul al doilea la Melbourne, s-au impus intr-o ora si 23 de minute, desi au facut 7 duble greseli.Perechea romano-ucraineana si-a asigurat un cec de 22.500 dolari australieni si 130 de puncte WTA, dar va avea o misiune foarte dificila in faza urmatoare, contra cehoaicelor Lucie Safarova/Barbora Strycova, cap de serie numarul patru.In alt meci,, cap de serie numarul opt, cu 6-3, 7-5. Perechea romano-argentiniana va fi recompensata pentru participare cu 14.000 dolari australieni si 10 puncte WTA.Tot miercuri a parasit competitia si. El si Nenad Zimonjic au fost învinşi, scor 6-2, 6-4, de cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cap de serie numarul 9, in runda inaugurala a probei de dublu masculin.