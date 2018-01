​Australian Open: Caroline Wozniacki (favorita doi), calificare cu emotii in turul trei al competitiei - A salvat doua mingi de meci

Condusa la un moment dat cu 5-1 si 40-15 in decisiv, Woznicki a revenit formidabil, bifand sase game-uri la rand. Daneza o va intalni in urmatorul meci pe invingatoarea dintre Kiki Bertens si americanca Nicole Gibbs.Dupa ce a invins-o pe Venus Williams in runda inaugurala,, sportiva venita din calificari (124 WTA).continua sa uimeasca la Antipozi: s-a calificat in turul trei. A fost 6-3, 7-5 in fata australiencei Olivia Rogowska.Kostiuk este cea mai tanara jucatoare care reuseste aceasta performanta dupa elvetianca Martina Hingis (tot la 15 ani, Martina a ajuns pana in sferturile competitiei in 1996).Petra Martic (Croatia) - Irina Camelia Begu (Romania) 6-4, 7-6(3)Caroline Wozniacki (Danemarca) - Jana Fett (Croatia) 3-6, 6-2, 7-5Luksika Kumkhum (Thailanda) - Belinda Bencic (Elvetia) 6-1, 6-3Magdalena Rybarikova (Slovacia) - Kirsten Flipkens (Olanda) 6-4, 0-6, 6-2Elina Svitolina (Ucraina) - Katerina Siniakova (Cehia) 4-6, 6-2, 6-1Marta Kostiuk (Ucraina) - Olivia Rogowska (Australia) 6-3, 7-5Katerina Bondarenko (Ucraina) - Anastasia Pavliuceenkova (Rusia) 6-2, 6-3Denisa Allertova (Cehia) - Shuai Zhang (China) 6-4, 7-6(5).