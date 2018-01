VIDEO Australian Open. Irina Begu, invinsa in turul al doilea al competitiei

Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata, rusoaica Ekaterina Makarova, a cedat dupa doua ore si doua minute in fata croatei de 26 de ani, care ocupa locul 81 in clasamentul mondial.Irina Begu a mai fost invinsa de Martic in 2012, cu 6-4, 1-6, 6-3, in Fed Cup, in Israel.Begu a avut procentaje mai slabe la punctele realizate cu ambele servicii, 58%-66% la primul si 47%-50% la al doilea.Romanca va primi 80.000 de dolari australieni si 70 puncte WTA.In sapte participari la turneul de la Melbourne, Begu a trecut o singura data de turul al doilea, in 2015, cand s-a oprit in optimi. Anul trecut a fost invinsa in runda a doua.Romania mai are trei jucatoare care vor evolua joi in runda a doua la simplu, Simona Halep, principala favorita, Sorana Cirstea si Ana Bogdan.Begu va juca miercuri si in primul tur la dublu, alaturi de Monica Niculescu, impotriva perechii Mirjana Lucic-Baroni (Croatia)/Andrea Petkovic (Germania).