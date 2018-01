Australian Open (m): Roberto Bautista Agut si Milos Raonic au parasit competitia (Rezultatele zilei)

5-Dominic Thiem (AUT) - Guido Pella (ARG) 6-4 6-4 6-4Denis Kudla (USA) - Steve Johnson (USA) 6-7(5) 6-3 7-6(3) 6-2Jiri Vesely (CZE) - Vaclav Safranek (CZE) 6-4 6-3 6-326-Adrian Mannarino (FRA) - Matteo Berrettini (ITA) 6-4 6-4 6-4Fernando Verdasco (ESP) - 20-Roberto Bautista Agut (ESP) 6-1 7-5 7-5Maximilian Marterer (GER) - Cedrik-Marcel Stebe (GER) 6-0 6-3 6-4Tennys Sandgren (USA) - Jeremy Chardy (FRA) 6-4 7-6(2) 6-29-Stanislas Wawrinka (SUI) - Ricardas Berankis (LTU) 6-3 6-4 2-6 7-6(2)14-Novak Djokovic (SRB) - Donald Young (USA) 6-1 6-2 6-4Gael Monfils (FRA) - Jaume Munar (ESP) 6-3 7-6(5) 6-4Tim Smyczek (USA) - Alexei Popyrin (AUS) 6-3 6-7(14) 6-3 6-321-Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Jared Donaldson (USA) 6-2 6-3 6-4Hyeon Chung (KOR) - 32-Mischa Zverev (GER) 6-2 (abandon Zverev)Daniil Medvedev (RUS) - Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-2 6-7(6) 7-6(8) 6-4Peter Gojowczyk (GER) - Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 6-3 6-14-Alexander Zverev (GER) - Thomas Fabbiano (ITA) 6-1 7-6(5) 7-57-David Goffin (BEL) - Matthias Bachinger (GER) 6-7(3) 6-3 6-2 6-4Julien Benneteau (FRA) - Taro Daniel (JPN) 6-7(6) 7-6(0) 6-4 6-1Evgeny Donskoy (RUS) - Florian Mayer (GER) 6-4 6-4 6-425-Fabio Fognini (ITA) - Horacio Zeballos (ARG) 6-4 6-4 7-519-Tomas Berdych (CZE) - Alex De Minaur (AUS) 6-3 3-6 6-0 6-1Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - Benoit Paire (FRA) 6-0 6-7(4) 6-1 6-4Karen Khachanov (RUS) - Peter Polansky (CAN) 7-6(3) 7-6(2) 6-412-Juan Martin del Potro (ARG) - Frances Tiafoe (USA) 6-3 6-4 6-313-Sam Querrey (USA) - Feliciano Lopez (ESP) 6-3 6-4 6-2Marton Fucsovics (HUN) - Radu Albot (MDA) 6-2 6-3 4-6 7-5Nicolas Kicker (ARG) - Jordan Thompson (AUS) 6-3 6-1 4-6 3-6 6-3Lukas Lacko (SVK) - 22-Milos Raonic (CAN) 6-7(5) 7-5 6-4 7-6(4)29-Richard Gasquet (FRA) - Blaz Kavcic (SLO) 6-1 6-4 7-5Lorenzo Sonego (ITA) - Robin Haase (NED) 6-3 7-5 6-7(6) 7-5Jan-Lennard Struff (GER) - Soon Woo Kwon (KOR) 6-1 6-2 6-42-Roger Federer (SUI) - Aljaz Bedene (SLO) 6-3 6-4 6-3