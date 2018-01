Simona Halep, despre accidentarea la glezna: "Simt ca nu este nimic rupt. Sunt obisnuita cu problemele la glezna, asa ca nu cred ca o sa ma opresc"

"Am simtit o pternica durere pe teren, dar nu am avut timp sa vad ce am. Am facut un dus, am facut stretching si am venit aici. Vreau sa astept pana maine sa vad cum ma trezesc. Din experienta mea, simt ca nu este nimic rupt, dar durerea a fost mare. Imi trebuie un consult medical. Am mai avut cinci accidentari la aceasta glezna de-a lungul timpului. Asa ca glezna mea nu este bine, de aceea o bandajez tot timpul. Dar nu stiu ce s-a intamplat pentur ca a fost stransa. Vreau sa vad la TV cum a fost, pentru ca nu-mi amintesc", a declarat liderul WTA, la conferinta de presa de dupa meci, potrivit News.ro.Intrebata despre o posibila retragere din turneu din cauza accidentarii, Halep a raspuns: Nu ma gandesc la asta. Sunt obisnuita cu problemele la glezna, asa ca nu cred ca o sa ma opresc. Dar sanatatea ramane mereu pe primul plan. Voi vedea. In opinia mea, voi fi in stare sa joc.""Meciul cu Bouchard este unul normal, nu simt nimic special. Stiu cum joaca, dar nu ne-am mai intalnit de mult, de la Wimbledon 2014. Stiu ca sta pe linia de fund, ca incearca sa loveasca foarte rapid. Trebuie sa fac acelasi joc ca de obicei, sa fiu agresiva si sa incerc sa o misc. Trebuie sa fiu atenta si agresiva si sa-mi fac jocul. Trebuie sa fiu atenta la mine, nu la ce joaca ea","Sunt mai mult de 50% sigura ca as fi castigat acel meci, deoarece aveam incredere dupa Roland Garros si simteam mingea destul de bine. Dar m-am lovit la inceputul meciului, apoi m-am speriat. Mereu sunt speriata cand ma accidentez putin", a mai spus Simona.Simona Halep (1 WTA) s-a calificat, marti, in turul doi al turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe australianca Destanee Aiava (17 ani, locul 193 WTA), beneficiara a unui wild card, scor 7-6(5), 6-1.In turul doi, Simona o va intalni pe Eugenie Bouchard (112 WTA). Jucatoarea din Canada a trecut de Oceane Dodin (Franta - 85 WTA), scor 6-3, 7-6 (5).De-a lungul timpului, Halep si Bouchard s-au intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Simona. Toate duelurile dateaza insa din 2014.2014 Indian Wells(optimi)/ 6-2, 1-6, 6-4 pentru Simona2014 Wimbledon (semifinale)/ 6-7 (5), 2-6 pentru Eugenie2014 Turneul Campioanelor (grupe)/ 6-2 6-3 pentru Simona.