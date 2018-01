Australian Open: Ana Bogdan, in turul doi dupa ce a invins-o pe Kristina Mladenovic, favorita 11

Bogdan s-a impus intr-o ora si 25 de minute, la capatul unui meci controlat in totalitate. Jucatoarea din Franta se afla a 15-a infrangere consecutiva, ultimul succes datand de la inceputul lunii august 2017: 7-5, 3-6, 6-3 cu Tatjana Maria, in primul tur la Washington.In faza urmatoare, Bogdan va evolua cu Yulia Putintseva (Kazahstan, locul 54 WTA), care a trecut de britanica Heather Watson (locul 68 WTA), scor 7-5, 7-6(6), dupa doua ore si 16 minute.Calificarea in mansa a doua este recompensata la Australian Open cu un premiu de 80.000 de dolari australieni (52.000 de euro) si cu 70 de puncte WTA.Romania are patru reprezentante in turul doi al primului turneu de Grand Slam al anului: Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina-Camelia Begu (40 WTA) si Ana Bogdan (104 WTA).Asi: 4-1Duble greseli: 7-2Puncte castigate cu primul serviciu: 64%-64%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 17%-48%Puncte de break salvate: 45%-75%Puncte de break castigate: 2/8 - 6/11Total puncte castigate: 53-72Durata meci: 1h 25 minEugenie Bouchard (CAN) - Océane Dodin (FRA) 6-3, 7-6 (7/5)Lauren Davis (USA) - Jana Cepelova (SVK) 6-7 (4/7), 6-3, 6-1Andrea Petkovic (GER) - Petra Kvitova (CZE/N.27) 6-3, 4-6, 10-8Camila Giorgi (ITA) - Anna Kalinskaya (RUS) 6-4, 6-3Naomi Osaka (JPN) - Kristina Kucova (SVK) 7-5, 6-2Elena Vesnina (RUS/N.16) - Ons Jabeur (TUN) 6-3, 6-4Johanna Konta (GBR/N.9) - Madison Brengle (USA) 6-3, 6-1Bernarda Pera (USA) - Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2Lara Arruabarrena (ESP) - Richel Hogenkamp (NED) 6-1, 6-2Barbora Strycova (CZE/N.20) - Kristie Ahn (USA) 6-1, 7-5Lucie Safarova (CZE/N.29) - Ajla Tomljanovic (CRO) 7-5, 6-3Beatriz Haddad Maia (BRA) - Lizette Cabrera (AUS) 7-6 (7/3), 6-4Karolina Pliskova (CZE/N.6) - Veronica Cepede (PAR) 6-3, 6-4Garbine Muguruza (ESP/N.3) - Jessika Ponchet (FRA) 6-4, 6-3Su-Wei Hsieh (TPE) - Zhu Lin (CHN) 0-6, 6-0, 8-6Lesia Tsurenko (UKR) - Natalia Vikhlyantseva (RUS) 3-6, 6-3, 6-4Agnieszka Radwanska (POL/N.26) - Kristyna Pliskova (CZE) 2-6, 6-3, 6-2Angelique Kerber (GER/N.21) - Anna-Lena Friedsam (GER) 6-0, 6-4Donna Vekic (CRO) - Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-3Maria Sharapova (RUS) - Tatjana Maria (GER) 6-1, 6-4Anastasija Sevastova (LAT/N.14) - Varvara Lepchenko (USA) 3-6, 6-3, 6-2Yulia Putintseva (KAZ) - Heather Watson (GBR) 7-5, 7-6 (8/6)Ekaterina Alexandrova (RUS) - Polona Hercog (SLO) 7-6 (7/2), 6-4Madison Keys (USA/N.17) - Wang Qiang (CHN) 6-1, 7-5Mirjana Lucic-Baroni (CRO/N.28) - Shelby Rogers (USA) 7-6 (8/6), 5-7, 6-2Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Christina McHale (USA) 6-3, 6-2Marketa Vondrousova (CZE) - Kurumi Nara (JPN) 7-5, 6-4Caroline Garcia (FRA/N.8) - Carina Witthöft (GER) 7-5, 6-3