Presa internationala, despre victoria si accidentarea numarului 1 WTA la Australian Open: "Simona Halep a primit tot ce putea duce din partea unei jucatoare in varsta de 17 ani"

In turul doi de la Australian Open, Simona o va intalni pe Eugenie Bouchard (112 WTA). Jucatoarea din Canada a trecut de Oceane Dodin (Franta - 85 WTA), scor 6-3, 7-6 (5).

De-a lungul timpului, Halep si Bouchard s-au intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Simona. Toate duelurile dateaza insa din 2014.

Pentru calificarea in turul doi de la Australian Open, Halep va primi 80.000 de dolari australieni (52.000 de euro) si 70 de puncte WTA.

a notat ca liderul ierarhiei mondiale si-a revenit, dupa o pasa proasta traversata in anii trecuti la Australian Open: "Simona Halep a primit tot ce putea duce din partea unei jucatoare in varsta de 17 ani, dar a reusit sa obtina calificarea in turul al doilea. Romanca a oprit astfel o serie de 3 infrangeri la Australian Open","Numarul 1 mondial a suferit, marti, in primul tur la Australian Open. In fata australiencei Destanee Aiava (locul 193 WTA), Simona Halep a fost condusa cu 5-2 in primul set si chiar a salvat o minge de set"."Simona Halep a trecut peste o sperietura pentru a-si asigura locul in turul al doilea la Australian Open. Romanca a intalnit-o pe necunoscuta, dar talentata Destanee Aiava [...], care a avut chiar si mingi de set impotriva celei mai bune jucatoare din lume, intr-un meci chinuitor. Lucrurile nu au decurs cum isi dorea Halep, care si-a scrantit glezna in startul setului secund si a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a urlat pe teren"."In ciuda accidentarii la glezna, Simona s-a intors pe teren si a avut mai putine probleme in fata autraliencei in varsta de 17 ani. A avut glezna bine bandajata pentru a scapa de dureri".

