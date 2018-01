VIDEO Australian Open: Novak Djokovic, calificare la pas in turul al doilea

In turul urmator, Djokovic il va infrunta pe francezul Gael Monfils, invingator cu 6-3, 7-6(5), 6-4 in fata spaniolului Jaume Munar (187 ATP), jucator venit din calificari.Sarbul, castigator de sase ori al turneului de la Australian Open, l-a invins pe Monfils in toate cele 14 partide disputate pana in prezent. Ultima intalnire dintre cei doi jucatori a avut loc in 2017, in finala turneului de la Eastbourne. Djokovic s-a impus atunci cu 6-3, 6-4, trecandu-si in palmares al 68-lea trofeu al carierei.Novak Djokovic nu mai participase la nicio competitie oficiala din luna iulie a anului trecut, cand s-a retras in sferturile turneului de la Wimbledon, la scorul de 6-7(2), 0-2 pentru Tomas Berdych, din cauza unei accidentari la cot.Elvetianul Stan Wawrinka (8 ATP), revenit si el in circuit dupa o interventie chirurgicala la genunchiul stang, a avut nevoie de patru seturi pentru a trece de lituanianul Ricardas Berakins (136 ATP), 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (2).Jucatorul din Tara Cantoanelor, castigator al trofeului de la Melbourne in 2014, nu mai disputase niciun meci oficial dupa esecul suferit in primul tur la Wimbledon (scor 4-6, 6-3, 4-6, 1-6 cu Daniil Medvedev), operandu-se ulterior la genunchi.Wawrinka, favoritul numarul 8, il va intalni in turul urmator pe americanul Tennys Sandgren (97 ATP), care a trecut de franceul Jeremy Chardy (84 ATP), scor 6-4, 7-6(2), 6-2.Denis Kudla (USA) - Steve Johnson (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/3), 6-2Jiri Vesely (CZE) - Vaclav Safranek (CZE) 6-4, 6-3, 6-3Adrian Mannarino (FRA/N.26) - Matteo Berrettini (ITA) 6-4, 6-4, 6-4Fernando Verdasco (ESP) - Roberto Bautista (ESP/N.20) 6-1, 7-5, 7-5Maximilian Marterer (GER) - Cedrik-Marcel Stebe (GER) 6-0, 6-3, 6-4Tennys Sandgren (USA) - Jérémy Chardy (FRA) 6-4, 7-6 (7/2), 6-2Stan Wawrinka (SUI/N.9) - Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (7/2)Novak Djokovic (SRB/N.14) - Donald Young (USA) 6-1, 6-2, 6-4Gaël Monfils (FRA) - Jaume Munar (ESP) 6-3, 7-6 (7/5), 6-4Tim Smyczek (USA) - Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-7 (14/16), 6-3, 6-3Albert Ramos (ESP/N.21) - Jared Donaldson (USA) 6-2, 6-3, 6-4Hyeon Chung (KOR) - Mischa Zverev (GER/N.32) 6-2, 4-1 (abandon)Peter Gojowczyk (GER) - Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-3, 6-1Alexander Zverev (GER/N.4) - Thomas Fabbiano (ITA) 6-1, 7-6 (7/5), 7-5David Goffin (BEL/N.7) - Matthias Bachinger (GER) 6-7 (3/7), 6-3, 6-2, 6-4Julien Benneteau (FRA) - Taro Daniel (JPN) 6-7 (6/8), 7-6 (7/0), 6-4, 6-1Evgeny Donskoy (RUS) - Florian Mayer (GER) 6-4, 6-4, 6-4Fabio Fognini (ITA/N.25) - Horacio Zeballos (ARG) 6-4, 6-4, 7-5Sam Querrey (USA/N.13) - Feliciano Lopez (ESP) 6-3, 6-4, 6-2Marton Fucsovics (HUN) - Radu Albot (MDA) 6-2, 6-3, 4-6, 7-5Nicolas Kicker (ARG) - Jordan Thompson (AUS) 6-3, 6-1, 4-6, 3-6, 6-3Lukas Lacko (SVK) - Milos Raonic (CAN/N.22) 6-7 (5/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/5)Richard Gasquet (FRA/N.29) - Blaz Kavcic (SLO) 6-1, 6-4, 7-5Lorenzo Sonego (ITA) - Robin Haase (NED) 6-3, 7-5, 6-7 (6/8), 7-5Jan-Lennard Struff (GER) - Soonwoo Kwon (KOR) 6-1, 6-2, 6-4