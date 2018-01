​VIDEO Australian Open: Sorana Cirstea, in turul doi al competitiei de la Melbourne

Partida a durat doua ore si 19 minute.Pentru calificarea in mansa a doua a turneului de la Australian Open, Cirstea va primi 80.000 de dolari australieni (52.000 de euro) si 70 de puncte WTA.In runda urmatoare, Sorana Cirstea o va intalni pe Lucie Safarova (Cehia, locul 29 WTA), cap de serie numarul 29, care a trecut de australianca Ajla Tomljanovic, scor 7-5, 6-3.Cirstea este a doua romanca in turul al doilea al competitiei de la Melbourne, dupa Irina-Camelia Begu.Eugenie Bouchard (CAN) - Océane Dodin (FRA) 6-3, 7-6 (7/5)Elena Vesnina (RUS/N.16) - Ons Jabeur (TUN) 6-3, 6-4Johanna Konta (GBR/N.9) - Madison Brengle (USA) 6-3, 6-1Bernarda Pera (USA) - Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2Lara Arruabarrena (ESP) - Richel Hogenkamp (NED) 6-1, 6-2Barbora Strycova (CZE/N.20) - Kristie Ahn (USA) 6-1, 7-5Lucie Safarova (CZE/N.29) - Ajla Tomljanovic (AUS) 7-5, 6-3Beatriz Haddad Maia (BRA) - Lizette Cabrera (AUS) 7-6 (7/3), 6-4Karolina Pliskova (CZE/N.6) - Veronica Cepede (PAR) 6-3, 6-4Angelique Kerber (GER/N.21) - Anna-Lena Friedsam (GER) 6-0, 6-4Donna Vekic (CRO) - Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-3Maria Sharapova (RUS) - Tatjana Maria (GER) 6-1, 6-4Madison Keys (USA/N.17) - Wang Qiang (CHN) 6-1, 7-5Mirjana Lucic-Baroni (CRO/N.28) - Shelby Rogers (USA) 7-6 (8/6), 5-7, 6-2Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Christina McHale (USA) 6-3, 6-2Marketa Vondrousova (CZE) - Kurumi Nara (JPN) 7-5, 6-4Caroline Garcia (FRA/N.8) - Carina Witthöft (GER) 7-5, 6-3