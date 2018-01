Australian Open: Simona Halep vs Destanee Aiava 7-6 (5), 6-1/ Bariera turului intai, depasita - Emotiile vin insa de la glezna

A scary moment for [1] Simona Halep. Currently getting treatment on her left ankle. Stand by for updates...#AusOpen pic.twitter.com/z3FIMXkJBG ¬ #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

In turul doi, Simona o va intalni pe Eugenie Bouchard (112 WTA). Jucatoarea din Canada a trecut de Oceane Dodin (Franta - 85 WTA), scor 6-3, 7-6 (5).

De-a lungul timpului, Halep si Bouchard s-au intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Simona. Toate duelurile dateaza insa din 2014.

Pentru calificarea in turul doi de la Australian Open, Halep va primi 80.000 de dolari australieni (52.000 de euro) si 70 de puncte WTA.



"A fost destul de greu, ea a inceput bine meciul, dar am luptat sa revin si mi-am spus ca nu trebuie sa pierd niciun punct si sa cred ca pot castiga. Am facut tot ce am putut, in setul secund am fost speriata un pic din cauza accidentarii, dar apoi am reusit sa deschid terenul mai bine. Sunt ingrijorata un pic, am mai avut multe accidentari inainte, o sa vad cum merge dupa recuperare, este foarte important un tratament, sa fac ceva si sa vad cum evolueaza" -Backhand in lung de linie perfect: 30-15 pentru Halep. Doua mingi de meci (40-15). Simona nu mai lasa loc de intors adversarei, este game, set si meci. 7-6(5), 6-1 pentru numarul 1 WTA, dupa o ora si 51 de minute de jocIn spatele unui serviciu bun, Aiava dicteaza punctul si se impune cu un voleu drive de forehand. Destanee pare relaxata in aceste momente, joaca precum la antrenament. Pe acest fond face si o dubla greseala (30-30). Retur in picioare al Simonei, Aiava nu are solutii: minge de break. Serviciul la teu o ajuta insa pe australianca - egalitate. Backandul in cross lung anuleaza inca o minge de break. Tenis superb reusit de Simona: a trimis la limita din stanga in dreapta si a inchis schimbul cu un forehand in lung de linie...Aiava nu pare impresionata: anuleaza toata munca adversarei cu ajutorul serviciului. Pe un usor val de incredere, Destanee forteaza un backand in lung de linie, insa nu era cea mai buna pozitie pentru asa ceva - din nou egalitate. Dintr-o defensiva dificila, Simona gaseste energia sa returneze tot, iar apoi "simte" lovitura adversarei si castiga un punct de WATTS...Aiava isi permite "luxul" de a face doua duble consecutive, iar tabela se modifica la 5-1 pentru HalepSimona "prinde" tusa pe un retur, iar mingea o destabilizeaza pe adversara (30-15). Ramane insa un game complicat (30-30). Venita la fileu, Aiava loveste imprecis un voleu drive - mingea era "cazuta" (sub nivelul fileului), iar varianta cea mai buna ar fi fost sa o lase cada, iar apoi sa o trimita - cadou facut Simonei. Tabela se modifica inca o data in favoarea liderului mondial, acum Halep conduce cu 4-1Aiava reuseste un game alb, a servit bine, a pus presiune si "a aparut" si ea pe tabela in setul al doileaFileul o ajuta pe Destanee - Simona a alergat totusi cu retinere. La 30-30 se joaca un schimb lung, cu mare risipa de energie. Halep a jucat inteligent, iar Aiava nu a mai putut returna. Minge de 3-0 pentru Simona. Jucatoarea noastra reuseste un contre-pied de efect, se face 3-0 in setul al doilea. Dupa accidentare, Simona si-a calculat mai bine loviturile si a trimis cum ar fi trebuit sa o faca si pana la acest moment: cu variatie, sa o plimbe pe adversara...Simona se intinde dupa o minge si se accidenteaza la glezna piciorului stang... A calcat destul de rau, sa vedem cum va rezista glezna (daca va rezista)...Jucatoarea noastra primeste ingrijiri medicale. Reluarile arata ca ar putea fi vorba de ceva serios... Halep revine pe teren, ramane de vazut cat de mult o va jena aceasta accidentare. Simona se deplaseaza cu putina retinere. Aiava pare ea marcata de moment, imprastie punctele, iar Halep are minge de break. Sansa este anulata cu un voleu stop al adversarei. Inca o minge de break pentru Halep. Destanee pare deconectata, mai comite o eroare nefortata, iar Simona se desprinde la 2-0Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu. La 15-40, Halep salveaza o minge de break dupa un duel de la fileu. Un serviciu doi cu mult efect o pacaleste pe Aiava: mingea a "fugit" practic de australianca: 40-40. Usor obosita, Aiava incearca sa loveasca decisiv din aproape orice pozitie, iar mingea nu gaseste terenul. Game castigat cu ceva emotii de HalepAjunsa "la plasa", Halep trimite pe partea mai inalta a fileului si ofera pe tava punctul adversarei. Aiava este invitata sa atace si o face foarte bine (0-2). Primul as al Simonei (1-2). Aiava este cea care face pasul in fata: trimite la limita, scoate un schimb din monotonie, iar tenisul a rasplatit-o: 3-1. Dupa ce a atacat perfect in trei randuri, Aiava rateaza un voleu drive: 3-3. Passing superb al Simonei: Aiava se afla in "no man's land" si a fost pedepsita. Halep are si un pic de noroc: 5-3. Backhandul in lung de linie este la nivel inalt: Aiava se apropie pe tabela (5-4). Serviciu pe corp, doua sanse de set pentru Simona. Deplasata in exterior, Halep nu mai poate trimite in teren: s-a dus prima sansa de set. Destanee nu face fata presiunii si trimite mult in aut. A fost un set pe care Aiava l-a avut in mana (a condus cu 5-2), dar l-a scapat printre degete: s-a vazut din plin lipsa experientei.Aiava "combina" loviturile castigatoare cu erorile imense...Backhand minunat in lung de linie: ce lovitura a bifat Aiava! Asa se intampla cand lovesti moale, fara adancime si lasi adversara sa incerce orice pe teren...Din fericire pentru Halep, Aiava este neinspirata, apare o minge de 6-6. Vom avea tiebreak in acest prim setCu toate ca este deplasata dintr-un colt in altul, Halep se apara eroic si castiga punctul cu un passing de la fileu (15-15). Aiava este "inghesuita" pe un retur si nu mai poate cadra lovitura (15-30). Apare si al doilea as al australiencei (30-30). Departe de minge, Halep trimite in inaltul tribunei. Fileul o ajuta pe Aiava, insa punctul il merita: a fost jucatoarea agresiva, in timp ce Simona s-a multumit sa returneze doar pe centrul terenului...Inca o data, Halep va servi pentru a ramane in primul setAiava pare usor descumpanita, dintr-o data terenul pare prea mic...(30-0). Serviciu in corp, trei sanse de 5-5 pentru Halep...Cel mai usor game pe propriul serviciu pentru Simona, s-a facut 5-5, dupa ce Aiava a condus cu 5-2...Destanee pune "totul" in loviturile castigatoare: 30-0. Urmeaza un schimb tensionat care ii revine Simonei. Aiava mai comite o eroare nefortata: egalitate la 30. Australianca nu isi masoara bine pasii si trimite mult in aut - sansa de break pentru Halep. Venita la fileu, Aiava rateaza un voleu de sub nivelul plasei, game pentru Simona. Dupa ce a salvat doua mingi de set in game-ul anterior, acum Halep va servi pentru a egala situatia pe tabela...Aiava s-a dus spre banca, semn clar ca nu stie cat este scorul...Halep serveste cu mingi noi - poate fi un avantaj pentru sportiva noastra. Aiava continua sa fie agresiva: apar doua mingi de set (15-40). Prima sansa este irosita in fileu (30-40), iar a doua la fel. Egalitate la 40. Simona are acum minge de game. Halep isi face serviciul, a trimis perfect cu un backhand in cross lungMedical time-out: Aiava s-a retras la vestiare, meciul va fi intrerupt pret de cateva minuteSimona nu isi asuma unele riscuri, o lasa pe adversara sa dicteze ritmul, iar Aiava nu are nimic de pierdut. Locul 193 in lume, este ocazia perfecta pentru a se face cunoscuta impotriva liderului mondialApare fizioterapeutul pentru AiavaSimona nu trimite lung, iar Aiava ridica publicul in picioare: loveste la totul sau nimic, iar pana acum ii iese. Si de la fileu Aiava este inspirata, inchide bine unghiurile si face punctul. Halep nu isi gaseste ritmul nici la retur: 40-0, trei mingi de 5-2 pentru australianca. O prima dreapta inside-out care isi gaseste tinta pentru Halep: 40-15. Aiava se apara bine, insa forehandul inside-in isi face treaba: 40-30. Destanee rateaza o lovitura de pe mediana - egalitate la 40. Pe un serviciu cu mult efect exterior, Halep trimite in plasa. Inca o minge de 5-2 pentru Aiava. Din nou egalitate, dupa ce Simona a facut un pas in teren. Este cel mai lung game de pana acum. Se simte presiunea: Aiava face o dubla greseala. Primele gesturi de iritare din partea Simonei, dupa un rever in afara terenului. Aiava loveste mingea din urcare, iar punctul ii revine. Inca o minge de 5-2 ratata de favorita gazdelor. Simona "impinge" un duel spre rever, iar sansa de break nu intarzie sa apara. Din pacate, pe serviciul doi apare inca o rama - a cata egalitate? Din nou Simona are probleme pe serviciul al doilea...Din nou egalitate. Game-ul de peste zece minute ii revine adversarei: Simona va servi pentru a ramane in primul set...Simona serveste foarte bine in doua randuri (30-0). Trei mingi de 3-3, game de control pentru Halep pana acum. Din deplasare, Simona nu gaseste terenul cu o dreapta in lung de linie. Halep trimite prea scurt, iar Aiava nu o iarta: din nou a facut senzatie cu backhandul in lung de linie. De la 40-0 se face 40-40. Halep trimite fara adancime, iar Aiava dicteaza ritmul in schimburi. Cu ceva emotii (mingea a lovit si banda fileului), Simona castiga urmatorul punct. Game-ul se prelungeste, poate fi un moment important al primului set...Eroare cu dreapta a Simonei, iar apoi cu reverul, se face 4-2 pentru Aiava.Aiava face si o dubla greseala, nu trebuie sa capete prea multa incredere...15-30 dupa o eroare nefortata a australiencei. Inca o greseala, doua mingi de rebreak pentru Halep. Aiava trimite bine si cu reverul in lung de linie: s-a asezat perfect pe lovitura (30-40). Se vede insa lipsa experientei: Aiava forteaza dintr-o pozitie nu neaparat confortabila, iar rebreak-ul isi face aparitia. Este 3-2 pentru sportiva din Australia in primul set al disputeiInceputul de meci seamana cu cele din 2016 si 2017 pentru Halep, sa speram ca de data aceasta va fi altfel...Vine si o dubla greseala a Simonei: 0-30. Primul moment greu pentru jucatoarea noastra. Usor pasiva, Halep nu poate interveni la un backhand in cross lung: 0-40. Prea multa forta strica uneori: Aiava trimite violent, dar mult in afara terenului. Serviciul nu o prea ajuta pe Simona pana acum. Aiava "inchide ochii" si trimite perfect cu o dreapta inversa, este 3-1 pentru jucatoarea de 17 ani...Simona nu pare intrata deocamdata in meci, sa speram ca isi va face serviciul pentru a nu-i da adversarei un avantaj in debutul partideiSimona este agresiva la retur - punct direct castigator (15-30). Sportiva din Australia iese pe culoarul de dublu pentru a lovi cu dreapta si o face foarte bine - egalitate. Aiava sta bine in schimburi, apare si o rama a Simonei: minge de 2-1 pentru favorita gazdelor. Forehandul in lung de linie produce o lovitura castigatoare: Halep "ramane" in game. Aiava loveste foarte puternic mingea, in plus deschide si destul de bine terenul. Australianca trece in avantaj pentru prima data pe tabela (2-1)Game-ul de serviciu nu este deloc unul usor pentru Simona: Aiava "pune" multa forta in loviturile ei, iar Simona face si unele erori. Minge de rebreak pentru sportiva de 17 ani...Egalitate pe tabela, Halep a pierdut avantajul luat in chiar debutul partideiMeciul a inceput cu Aiava la serviciu. Dupa un inceput bun al Simonei (0-30), Aiava a revenit in game, reusind sa egaleze. Pana la urma, game-ul ii revine jucatoarei noastre, care isi trece in cont break-ulCele doua jucatoare au iesit la incalzire5-7, 6-4, 6-3 cu Zarina Diyas (6O WTA).Ziua nu a fost una prea buna nici pentru Milos Raonic (23 ATP). Canadianul a fost invins in patru seturi, scor 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-7(4), de Lukas Lacko (86 ATP).Favorita numarul opt, Caroline Garcia a trecut, scor 7-5, 6-3, de Carina Witthoeft.Cap de serie numarul 20, Roberto Bautista Agut a parasit deja AO: 1-6, 5-7, 5-7 cu Fernando Verdasco.Alte doua nume importante au obtinut calificarea in turul doi de la Melbourne, dupa meciurile disputate in aceasta noapte: Angelique Kerber (6-0, 6-4 cu Anna-Lena Friedsam) si Maria Sharapova (6-1, 6-4 cu Tatjana Maria).