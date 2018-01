​Australian Open: Irina Begu, in turul doi - Revenire superba dupa ce a fost condusa cu 6-3 si 4-0

Lucrurile nu au mers bine pentru Irina, Makarova fiind jucatoarea mai buna in prima parte a disputei. Rusoaica s-a impus in primul set cu 6-3, iar in al doilea s-a desprins pana la un confortabil 4-0.Begu a bifat o serie formidabila de sapte game-uri la rand si a trimis meciul in decisiv. A urmat insa o noua "ofensiva" din partea Ekaterinei, aceasta conducand cu 4-1 si 5-2 in setul al treilea.Nici acest avantaj nu a fost suficient pentru ca Makarova sa inchida meciul. Irina s-a mobilizat exemplar, a ramas in partida dupa ce adversara a servit pentru a se impune la scorul de 5-3, iar apoi a castigat dramatic cu 8-6, obtinand astfel biletul pentru turul al doilea.Irina Begu vs Ekaterina Makarova a fost, dupa un meci care a durat nu mai putin deMakarova a disputat o semifinala la Australian Open in 2015, editie la care a eliminat-o in sferturi pe Simona Halep (a fost invinsa in penultimul act de Maria Sharapova).Cea mai buna performanta a Irinei la Melbourne a fost calificarea in optimi, in 2015. In urma cu un an de zile a ajuns pana in turul al doilea.In urmatoarea partida, Begu se va duela cu Petra Martic - locul 81 WTA. Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum.Pentru calificarea in turul al doilea, Irina Camelia Begu va primi 80.000 de dolari australieni (aproximativ 52.000 de euro) si cu 70 de puncte in ierarhia WTA de simplu.