Australian Open: Simona Halep va debuta marti, dupa ora 05.30 (Programul jucatoarelor din Romania)

Partida dintre Halep si jucatoarea in varsta de 17 ani va fi a treia pe Rod Laver Arena. Primul meci de pe aceasta arena va incepe la ora 02.00 si le va opune pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 6 WTA) si Veronica Cepede Royg (Paraguay, locul 80 WTA), fiind urmat de o partida de pe tabloul masculin, dintre germanul Alexander Zverev (locul 4 ATP) si italianul Thomas Fabbiano (locul 72 ATP).(11 WTA, Franta, cap de serie numarul 11)/ ultimul meci al zilei pe Terenul 3. Este 1-0 pentru Ana in meciurile directe.(Kazahstan, 60 WTA)/ a doua partida de pe Terenul 19, dupa confruntarea dintre Adrian Mannarino (Franta, locul 28 ATP) si Matteo Berrettini (Italia, locul 130 ATP). Zarina conduce cu 1-0 in meciurile directe.(Rusia, 33 WTA, cap de serie numarul 31)/ primul meci de pe Terenul 7 (de la ora 02.00). Scorul in meciurile directe este 1-1.(52 WTA, Germania)/ primul meci de pe Terenul 14 (de la ora 02.00). Este 2-1 pentru Mona in intalnirile directe.(2 WTA, Danemarca, cap de serie numarul 2)/ se va disputa pe Margaret Court Arena (de la ora 10.00). Este 1-0 pentru Caro in meciurile directe./ al treilea meci al zilei de pe Terenul 13. Partidele de pe aceasta arena incep la ora 02.00 (ora Romaniei). Copil a castigat singura confruntare de pana acum cu Gilles Simon, in 2014, scor 7-5, 6-3, in optimile de finala ale turneului de la Brisbane.Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa in perioada 15-28 ianuarie 2018. Competitia va fi in direct pe Eurosport si LiveText si Livescore pe HotNews.ro.