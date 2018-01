VIDEO ATP Sydney: Daniil Medvedev a castigat primul titlu ATP din cariera

Daniil Medvedev, venit din calificari si locul 84 mondial, s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-4, 7-5, dupa doua ore si 15 minute de joc.Pentru De Minaur a fost prima finala ATP din cariera. Medvedev a mai disputat o finala in 2017, la turneul de la Chennai.Rusul este al patrulea jucator venit din calificari care se impune la Sydney din 2003 si a obtinut un cec de 83.650 de dolari si 250 de puncte in clasamentul ATP. De Minaur primeste 150 de puncte si 44.055 de dolari, scrie News.ro.