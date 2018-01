Halep va purta la Australian Open rochia rosie de la Shenzhen: "Am comandat-o. Era un site din China, unul dintre managerii mei m-a ajutat, in 24 de ore aveam tinuta"

"Cei din staff poarta tratative pentru un nou sponsor. Nu am haine branduite acum. Vreau sa aleg ceva sa-mi placa, e important sa am un outfit frumos. O sa vad ce-mi ofera viitorul. Sunt intr-o perioada interesanta, ca sa fiu sincera (rade). Sunt multe firme, nu stiu care va fi, sigur va fi una...", a spus Simona Halep in conferinta de presa de azi de la Australian Open, potrivit Pro Sport."Acum (n.r. la Australian Open) o sa port tot rochia rosie pe care am avut-o si la Shenzhen. In prezent, hainele le comand de pe internet. Trimit poza catre o croitoreasa! E un site in China...si cineva din staff-ul meu m-a ajutat, iar in 24 de ore am avut tinuta. Imi vine perfect! Deci, pe internet am rezolvat, acum se gaseste orice! Oricum, nu-mi fac eu designul, doar aleg modelul. Bine, nu e nimic special, imi place cum arata si gata"."Nu ma gandesc sa-mi fac o linie de imbracaminte, asa cum are Venus si nici nu o sa port vreun tricou pe care sa scrie ca sunt numarul unu. Nu sunt asa deloc!""Ma simt bine pe acest loc. Nu e nicio presiune. E totul OK. Sunt gata sa incep. Oricum, de fiecare data intr-un Grand Slam meciurile sunt grele. Nu e nimic schimbat ca sunt pe unu, doi sau trei. Vreau sa dau ce a mai bun. Am inceput anul mai bine, sunt mai relaxata, ma bucur de timpul petrecut pe teren si incerc sa-mi schimb jocul, sa ajustez, sa imbunatatesc. Deci, ma concentrez pe altceva acum, nu ma mai gandesc la clasamente sau la a castiga un meci. Nu mai conteaza ce se intampla atunci cand vine vorba despre ierarhie. Normal, vreau sa fiu numarul unu cat mai mult posibil, dar nu fac totul doar pentru asta. Am un obiectiv: sa castig un Grand Slam si sper sa se intample intr-o zi. Repet, ma concentrez asupra jocului. Vreau sa devin mai buna", a explicat Halep."Am fost in aceeasi situatie si-n 2015 (n.r. cand a castigat turneul de la Shenzhen), cand am ajuns pana in sferturi. Sper sa pot face asta din nou, dar va fi greu, iar primul tur este intotdeauna cel mai dificil. Nu stiu prea multe despre Destanee Aiava, doar ce mi-a spus antrenorul, mai ales ca el e din Australia. Am auzit ca e talentata si foarte tanara. O sa fie o incercare acest meci, mai ales ca joc la ea acasa. Dar, am mai trecut prin asemenea momente...M-am adaptat deja cu ce e aici, chiar daca vin din China. Vremea era cam la fel, dar mingile erau diferite. Sunt de o saptamana in Australia, insa acolo (n.r. la Shenzhen) a fost ceva special fiindca am jucat finala in sala. Doar la juniori am mai facut asta. Era putina lume care ne-a vazut, dar mi-a placut".In urma cu o saptamana, Simona Halep a castigat atat proba de simplu (scor 6-1, 2-6, 6-0 contra Katerinei Siniakova), cat si cea de dublu a turneului de la Shenzhen, alaturi de Irina-Camelia Begu (scor 1-6, 6-1, 10-8 impotriva cuplului ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova).Simona Halep va debuta la Australian Open in noaptea de luni spre marti, unde o va intalni in primul tur pe australianca Destanee Aiava (17 ani, locul 193 WTA), beneficiara a unui wild card.Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa in perioada 15-28 ianuarie 2018. Competitia va fi in direct pe Eurosport si LiveText si Livescore pe HotNews.ro.