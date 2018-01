Australian Open: Alexandra Dulgheru, in ultimul tur al calificarilor; Irina Bara, eliminata in turul doi

Dulgheru a invins-o in turul doi pe jucatoarea ucraineana de 17 ani Daiana Iastremska, locul 177 WTA, scor 7-6 (6), 6-0, scrie News.ro.In ultima runda, romanca o va intalni pe castigatoarea meciului dintre sportiva chineza Lin Zhu, numarul 115 mondial si favorita 3, si jucatoarea elena Valentini Grammatikopoulou, locul 191 WTA.Calificarea in turul trei pe tabloul preliminar este recompensata cu 30.000 de dolari australieni si 30 de puncte WTA.Irina Bara a fost invinsa in runda a doua a calificarilor de americanca Bernarda Pera, locul 126 WTA si cap de serie numarul 14, scor 6-4, 2-6, 3-6, intr-o ora si 46 de minute.Pe tabloul principal de la Australian Open sunt prezente deja 6 jucatoare din Romania: Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (37 WTA), Irina Begu (40 WTA), Monica Niculescu (85 WTA), Mihaela Buzarnescu (57 WTA) si Ana Bogdan (107 WTA).