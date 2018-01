VIDEO WTA Hobart: Mihaela Buzarnescu, invinsa in finala de Elise Mertens (scor 1-6, 6-4, 3-6)

.@elise_mertens and Mihaela Buzarnescu pose with their trophies following their @HobartTennis final! pic.twitter.com/X4J2GkVHnB ¬ WTA (@WTA) 13 ianuarie 2018

Mertens s-a impus in doua ore si 32 de minute si a obtinut a treia victorie din tot atatea partide jucate in compania Mihaelei Buzarnescu.In varsta de 22 de ani, Elise Mertens a castigat pentru a doua oara consecutiv turneul de la Hobart, acestea fiind singurele trofee din cariera sa. Belgianca a mai jucat anul trecut o finala, la Istanbul.A fost prima finala WTA din cariera Mihaelei Buzarnescu (29 de ani), performanta in urma careia a reusit sa patrunda prima data in TOP 50 WTA. Incepand de luni, Mihaela se va afla pe pozitia 44 in clasamentul WTA.Meciul, programat la ora 03.00, a inceput cu o intarziere de mai mult de o ora, din cauza ploii. Din acelasi motiv, jocul a fost perturbat de cateva ori. In setul doi, a fost intrerupt pentru cateva ore, iar in decisiv, la scorul 1-6, 6-4, 2-5, a fost intrerupt inca aproximativ o ora, scrie News.ro.Pentru parcursul de la Hobart, Mihaela va primi un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA de simplu. Mertens va fi rasplatita cu 43.000 de dolari si 280 de puncte."Felicitari lui Elise pentru inca o victorie, sper ca va juca la fel si la Australian Open. Vreau sa le multumesc parintilor si oamenilor din staff-ul meu si antrenorului meu, apreciez efortul pe care l-a depus in revenirea mea. Le multumesc organizatorilor, directorul turneului si copiilor de mingi, dar si oamenilor care au venit sa ne sustina in aceasta saptamana. A fost o saptamana minunata pentru mine. Ascensiunea mea arata ca poti reusi indiferent de ceea ce se intampla. Cred ca pot fi un exemplu pentru multa lume. Tenisul e un sport competitiv, trebuie sa lupti pana la final, pentru ca fiecare punct conteaza. De asemenea, partea mentala conteaza foarte mult",Asi: 4-6Duble greseli: 4-3Puncte castigate cu primul serviciu: 70%-73%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33%-54%Puncte de break salvate: 69%-75%Puncte de break castigate: 2/8 - 5/16Game-uri de serviciu jucate: 8-11Total puncte castigate: 87-102Durata meci: 2h 29 min