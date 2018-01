VIDEO WTA Sydney: Angelique Kerber, castigatoarea competitiei australiene - Primul trofeu dupa cel de la US Open (2016)

Fostul lider mondial a avut nevoie de o ora si 13 minute pentru a se impune in fata lui Barty. In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 in favoarea lui Kerber.A fost a doua finala jucata de Kerber la turneul de la Sydney, dupa cea din 2014, cand a fost invinsa de Tsvetana Pironkova (Bulgaria).Angelique Kerber nu mai castigase niciun turneu din 2016, cand a triumfat la US Open.In varsta de 21 de ani, Barty are in palmares un singur trofeu, castigat in 2017, la Kuala Lumpur. Finala de la Sydney a fost a treia in circuitul WTA pentru jucatoarea din Australia, dupa cele de la Birmingham si Wuhan (ambele in 2017).In urma parcursului de la Sydney, Kerber va urca pana pe locul 16 in clasamentul WTA, iar Barty va face un salt de doua pozitii, pana pe locul 17.