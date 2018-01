Simona Halep, despre alegerea noului partener tehnic: "Managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii"

"Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt ca nu e nimic semnat deocamdata si ca managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii iar in momentul in care se va concretiza ceva va asigur ca veti fi primii care veti afla. Partea de outfit este foarte importanta pentru mine si pentru personalitatea mea de aceea voi face foarte atent alegerile. Va multumesc",In urma cu doua saptamani, liderul mondial a anuntat incetarea colaborarii cu sponsorul Adidas. Halep colabora cu producatorul german de echipament sportiv din anul 2014. Potrivit presei, Simona Halep a cerut renegocierea contractului, insa Adidas a refuzat.Simona Halep va debuta la Australian Open in noaptea de luni spre marti, unde o va intalni in primul tur pe australianca Destanee Aiava (17 ani, locul 193 WTA), beneficiara a unui wild card.Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa in perioada 15-28 ianuarie 2018. Competitia va fi in direct pe Eurosport si LiveText si Livescore pe HotNews.ro.