Martina Navratilova are trei dorinte pentru 2018, una din ele este urmatoarea: "Simona Halep sa castige pentru prima data un Grand Slam"

"A doua mea dorinta pentru sezonul 2018 de tenis ar fi ca Simona Halep sa castige pentru prima data un Grand Slam, asa cum ar trebui. Insa nu exista siguranta ca ea va pleca de la Melbourne ca numarul 1 mondial. Uimitor, sunt cinci jucatoare care ar putea sa ia locul lui Halep - Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova si Jelena Ostapenko. Va fi interesant sa vedem cum vor reactiona aceste jucatoare sub aceasta presiune suplimentara"-"Ne-o putem imagina pe oricare dintre cele sase castigand Australian Open. Suprafata poate fi buna pentru Pliskova. Nu a fost mereu constanta, daca va trece de prima saptamana atunci poate fi periculoasa. Acelasi lucru se poate spune despre Muguruza. Poate terenurile sunt putin prea rapide pentru Halep. Lui Ostapenko ar trebui sa-i placa suprafata, chiar daca prefera zgura.Sunt cel putin opt candidate pentru trofeu: cele sase, plus Kvitova si Venus Williams, daca nu chiar mai multe. Trebuie sa ne gandim ca Agnieszka Radwanska este inca o jucatoare careia ii place suprafata. Si sa nu uitam de Angelique Kerber, fosta campioana la Australian Open",Pe langa dorinta exprimata in legatura cu Simona Halep, celelalta doua sunt urmatoarele: Petra Kvitova sa cucereasca un Grand Slam in 2018, iar toate jucatoarele sa fie sanatoase si sa joace la cel mai inalt nivel al lor.