​WTA Hobart: Mihaela Buzarnescu, in finala - Evolutie foarte buna contra Lesiei Tsurenko

Locul 57 in lume, Buzarnescu a cedat doar patru game-uri (6-2, 6-2), partida fiind castigata dupa o ora si 24 de minute.Succesul de vineri o duce pe Mihaela in prima finala de turneu WTA din cariera, performanta atinsa la 29 de ani. De asemenea, incepand de saptamana viitoare Buzarnescu va intra in TOP 50 WTA."Este uimitor ca am reusit sa ajung in finala. Nu ma gandeam anul trecut ca voi ajunge aici. Familia m-a sustinut mereu, prietenii mei apropiati au crezut mereu in mine, dar eu nu prea am crezut, mai ales dupa problemele de sanatate" -Asi: 0-0Duble greseli: 3-5Puncte castigate cu primul serviciu: 69%50%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 46%-33%Puncte de break salvate: 80%-55%Puncte de break castigate: 5/11 - 1/5Game-uri de serviciu jucate: 8-8Total puncte castigate: 69-48Durata meci: 1h 24 minPentru calificarea in finala, Mihaela va primi un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA de simplu. Interesant este faptul ca in urma cu fix un an de zile, Buzarnescu nu se gasea printre primele 500 de jucatoare ale lumii, in timp ce acum a intrat in TOP 50.Pentru castigarea trofeului de la Hobart, Mihaela Buzarnescu se va lupta cu Elise Mertens, campioana en-titre a competitiei. Sportiva din Belgia se afla pe locul 36 WTA si este cap de serie numarul doi la turneul australian.De-a lungul timpului, Buzarnescu si Mertens s-au intalnit de doua ori, de fiecare data impunandu-se jucatoarea din Belgia.