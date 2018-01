​PREZENTARE Australian Open: "Simona Halep, probabil cea mai buna jucatoare dintre cele care nu au castigat pana acum un Grand Slam" - Specialistii australieni

Din 1972, gazda a fost "Kooyong Lawn Tennis Club", din Melbourne. Succesul de care s-a bucurat in continuu competitia a dus la construirea unui nou complex - mai mare pentru a satisface cererea masiva de bilete. Astfel, a aparut "Melbourne Park" (fost "Flinders Park"), complex unde s-a jucat pentru prima data in 1988. De atunci, Australian Open nu si-a mai schimbat locul de desfasurare.

De la editia din 1988, organizatorii anunta la aproape fiecare turneu un numar mai mare de spectatori si incasari mai importante.

Editia din 2009 de la Australian Open a fost cea mai calduroasa din istorie, cu o medie zilnica maxima de 34.7 grade Celsius.]

Cea mai racoroasa editie a fost cea din 1986, atunci cand media zilnica a fost de 22,5 grade Celsius.

Cea mai ploioasa zi din istoria Australian Open a fost 29 ianuarie 1963.

Intre editiile din 2017 si 2018 de la Australian Open pare sa fi trecut o vesnicie, precum in filmele in care eroul face o calatorie in timp, iar atunci cand se intoarce nu mai recunoaste aproape nimic. In urma cu doar un an, Angelique Kerber era lider mondial, iar Serena Williams si Agnieszka Radwanska erau favorite doi, respectiv trei.Intre timp, cele trei nu mai fac parte din prima parte a clasamentului, din motive diferite: Serena a devenit mama, iar Angie si Aga se "zbat" sa "lege" doua-trei victorii consecutive, forma lor sportiva nefiind neparat una de invidiat.Lucrurile stau la fel si in ceea ce priveste tabloul masculin de simplu. In 2017, AO pleca la drum cu urmatorii capi de serie, in urma importantei: Andy Murray, Novak Djokovic, Milos Raonic, Stan Wawrinka si Kei Nishikori.Anul a venit cu multe dificultati pentru toti cei mentionati mai sus: britanicul nu stie daca va mai putea juca tenis (are o accidentare la sold care il tot macina), sarbul revine la Melbourne dupa o pauza luata inca din iulie (accidentare la cotul drept), iar Raonic, Wawrinka si Nishikori (care de altfel nu va participa la AO) nu au fost nici ei scutiti de problemele medicale.In 2017, primul Grand Slam al anului ii gasea pe Nadal si Federer drept capi de serie numarul 9, respectiv 17. Nimic nu anunta ceea ce avea sa urmeze: cei doi titani si-au "impartit" sezonul: Federer s-a impus la Australian Open si Wimbledon, iar Rafa la Roland Garros si US Open.Pe la colturi, in soapta, fanii deja isi fac calcule, visul fiind acela de a-i vedea inca o data pe Fedex si Rafa jucand cu trofeul pe masa. Daca in ceea ce-l priveste pe "Maestro" lucrurile nu sunt neaparat departe de realitate (Roger a aratat o forma incredibila la Cupa Hopman), ramane de vazut cum va gestiona Nadal revenirea in circuit (nu a mai jucat un meci oficial de la Turneul Campionilor, din cauza unei accidentari la genunchi).Ultimele doua editii de la Australian Open s-au incheiat prematur pentru Simona Halep, actualul lider al ierarhiei WTA parasind intrecerea in runda inaugurala.In 2016, Simona a fost eliminata surprinzator de, sportiva care la momentul respectiv ocupa locul 133 in lume.Un an mai tarziu, povestea s-a repetat: Simona a fost depasita in turul intai, Halep fiind invinsa de(52 WTA la acel moment).Cea mai buna performanta a Simonei la Australian Open ramane calificarea in sferturi (n.r. in doua randuri): 2014 si 2015 (a fost invinsa fara drept de apel la acel moment de Dominika Cibulkova, respectiv Ekaterina Makarova).Site-ul oficial de la Australian Open ii dedica Simonei un amplu material in care vorbeste despre posibilitatea ca Halep sa isi treaca in cont la Melbourne primul Grand Slam din cariera."Ca a meritat sau nu sa incheie anul pe prima pozitie (n.r. Simona), aceasta este o discutie care trebuie sa ramana in 2017. A fost atat de aproape la Roland Garros (pentru a doua oara in cariera) sa castige un GS, iar acum mai are o sansa in Australia.A trecut cu bine peste dureroasa dupa amiaza de la Paris (n.r. e vorba de finala de la RG), iar sub indrumarea lui Darren Cahill a avut parte de o pregatire solida inainte de startul noului sezon. Roadele s-au vazut la Shenzhen, unde a castigat al 16-lea titlu al carierei.Lucrurile vor sta altfel acum, mai ales ca nu se afla la start nici Serena Williams" -Specialistii australieni din sportul alb semneaza o analiza in care vorbesc despre cine ar putea castiga turneul de la Antipozi. Pe lista scurta se afla si Simona Halep, jucatoare despre care se precizeaza, printre altele, urmatoarele:Alaturi de Halep, cu sanse importante la castigarea Australian Open se mai afla Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Karolina Pliskova si Caroline Garcia.Romania sta bine la capitolul reprezentare atunci cand vine vorba de feminin (sase direct pe tabloul principal). Nu acelasi lucru il putem spune despre tabloul barbatilor: Marius Copil (simplu), Horia Tecau (dublu) si Florin Mergea (dublu) vor evolua la Melbourne.Sunt calificate pe tabloul principal urmatoarele jucatoare: Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (37 WTA), Irina Begu (40 WTA), Mihaela Buzarnescu (57 WTA), Monica Niculescu (85 WTA) si Ana Bogdan (107 WTA).(Australia - 193 WTA, beneficiara a unui wild card). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum(Kazahstan, 60 WTA). Zarina conduce cu 1-0 in meciurile directe.(Rusia, 33 WTA, cap de serie numarul 31). Scorul in meciurile directe este 1-1.(2 WTA, Danemarca, cap de serie numarul 2). Este 1-0 pentru Caro in meciurile directe.(52 WTA, Germania). Este 2-1 pentru Mona in intalnirile directe.(11 WTA, Franta, cap de serie numarul 11. Este 1-0 pentru Ana in meciurile directe.Halep vs PliskovaMuguruza vs GarciaVenus vs SvitolinaOstapenko vs Wozniacki.Serena WilliamsRoger FedererBethanie Mattek-Sands/Lucie SafarovaHenri Kontinen/John PeersAbigail Spears/Juan Sebastian Cabal.Editia cu numarul 106"Melbourne Park" - Australia, in perioada 15-28 ianuarie 2018La editia din acest an vor avea loc meciuri oficiale pe nu mai putin deOrganizatorii se pot lauda cu prezenta sistemuluiRod Laver, Margaret Court, Hisense, Terenul 2, Terenul 3 si Terenul 8.- Prima editie a Australian Open a avut loc in 1905, la "Warehouseman’s Cricket Ground" din St. Kilda Road, Melbourne.De la prima editie (cea din 1905) si pana in 2017, Australian Open si-a schimbat de sapte ori locatia. Astfel, cinci orase din Australia si doua din Noua Zeelenda au gazduit intrecerea:este actuala gazda a competitiei.Australian Open a fost la inceputuri un turneu exclusivist prin prisma faptului ca se ajungea foarte greu la Antipozi. In jurul anului. In aceste conditii, multi sportivi spuneau "pas" competitiei. Pentru prima data s-a ajuns, fericitii acestui fapt fiind jucatorii echipei de Cupa Davis a SUA.1906 ramane anul in care Austalian Open a avut cei mai putini participanti. La intrecerile gazduite de Christchurch au luat parte doar, din acestia doar- prima editie la care au avut voie sa participe siDin, competitia a fost deschisa tuturor jucatorilor, inclusiv profesionistilor. Cu toate ca lumea se dezvoltase vizibil, multi dintre campionii acelor vremuri nu au participat la AO, din cauza distantei mari si a faptului ca turneul se desfasoara in preajma Craciunului si a Anului Nou.Spre deosebire de celelalte turnee de Grand Slam, Australian Open s-a disputat in aproape toate anotimpurile. De-a lungul timpului, competitia a avut loc, spre exemplu, in decembrie (in 1976), in martie (in 1920), in februarie, dar si in august (la editia din 1923). Incepand din 1987, Australian Open se disputa numai la inceput de an, in luna ianuarie.Pe, organizatorii au anuntat caeste noua suprafata de joc de la Australian Open, inlocuind, suprafata care era folosita la "Melbourne Park" inca din 1988, de la deschiderea complexului.este o marca inregistrata a companiei Plexipave, fondata in Massachusetts, USA. Suprafata pe care se joaca la Australian Open este formata dintr-o combinatie dinConform producatorilor, "Plexicushion"(ex. caldura puternica sau umiditate excesiva), oferindu-le sportivilor o mai mare siguranta la deplasare. De asemenea, si numarul accidentarilor este mai mic decat la precedenta suprafata.Australian Open este al doilea turneu de Grand Slam care se disputa pe suprafata hard. Spre deosebire insa de US Open (acolo unde suprafata a primit 5 din 5 la capitolul rapiditate),La Australian Open, s-a jucat pe, apoi pe, iar din 2008 si pana in prezent meciurile se disputa peTurneul de la Australian Open este unul greu de urmarit la noi in tara, tinand cont de faptul ca mare parte din meciuri au loc atunci cand in Romania este noapte. Atunci cand, spre exemplu, la Bucuresti este ora 08:31, la Melbourne este 17:31.La fel ca si la editiile precedente, in Romania turneul de la Melbourne va fi transmis de Eurosport. Pe langa canalele existente in grila firmelor de cablu, Eurosport va pune la dispozitie si "Eurosport Player" - imagini de pe toate arenele.Competitia de la "Melbourne Park" dispune de unele din cele mai moderne arene din circuit, fiind turneul de Grand Slam cu cele mai multe stadioane acoperite. Astfel, australienii se pot lauda cuCea mai mare arena de la Australian Open, cu o capacitate de. Aici se joaca finalele. Initial, arena a fost cunoscuta sub numele "National Tennis Centre at Flinders Park". Din 1988, a fost cunoscuta drept "Centre Court" (n.r. Arena Centrala), iar insi-a schimbat pentru ultima data numele in, in onoarea fostului mare jucator australian de tenis Rod Laver (unul din cei mai mari din istoria sportului alb).Arena a fost inaugurata pe 11 ianuarie 1988, iar in 1995 a fost renovata. Initial, constructia a costat 94 de milioane de dolari.A doua arena ca importanta de la Australian Open are o capacitate deA fost inaugurata in 2000 si a costatArhitect - Peddle Thorp. In functie de sponsori, s-a numit de-a lungul timpului "Vodafone Arena", iar acum. Organizatorii s-au ales cu un contract de cateva milioane de dolari (intelegere valabila pentru sase ani) pentru a adauga "Hisense" in numele oficial al arenei.A treia arena ca importanta de la Australian Open a fost inaugurata in, renovata si marita in 2014. Are o capacitate de. A costat(dupa toate modificarile). Arhitecti: "NH Architecture" si "Populous". S-a numit initial "Show Court One", insa a fost redenumita in 2003, in onoarea fostei jucatoare australiene de tenisTrofeul din circuitul feminin de simplu se numeste. Numele vine de la, fost jucatoare de tenis din Australia. A castigat de cinci ori competitia de la Melbourne, in perioada 1925-1930. A ocupat locul trei in ierarhia mondiala in 1928. A murit la doar 29 de ani, din cauza unei sarcini extrauterine si a fost incinerata.Trofeul pe care il va primi castigatorul tabloului masculin de simplu se numeste. Numele vine de la fostul jucator australian de tenisA fost numarul unu mondial in 1907, iar la Australian Open s-a impus in anul 1911. De asemenea, a triumfat de doua ori si la Wimbledon: 1907 si 1914. A mai ocupat si functia de presedinte al Federatiei de Tenis din Australia.Wilson si Australian Open au o colaborare de durata, producatorul american urmand sa ofere mingile oficiale si la editia din 2018. Vor fi in totalcare vor fi folosite in cele doua saptamani ale competitiei.Pe durata celor doua saptamani de intreceri, la "Melbourne Park" vor fi in total. Acestia au fost alesi dintr-un total de peste 2500. Varsta acestora este cuprinsa intreDin cei 350, 20 vor fi din Coreea de Sud, sase din China si doi din Franta (reprezentand Roland Garros-ul).Organizatorii de la Australian Open au anuntat, pe site-ul oficial, ca vor fi in total aproximativDin acestia fac parte, printre altii, arbitrii de scaun, arbitrii de linie si alti diversi oficiali care se ocupa de buna desfasurare a competitiei de la Melbourne.Organizatorii de la Melbourne au anuntat ca pe durata primului Grand Slam al anului va existala pretul special de 5 dolari bucata. In aceasta categorie intra copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 14 ani.In prima zi de intreceri, pe 15 ianuarie, un tichet in cea mai buna zona de pe "Rod Laver Arena" costa. La categoria I un bilet poate fi gasit la, la categoria a II-a la, la categoria a III-a la, iar la categoria a IV-a la(n.r. australieni).Odata cu accesul in fazele superioare, tichetele isi schimba pretul, cele mai scumpe fiind, asa cum este normal, in zilele de 27 si 28 ianuarie (cand au loc cele doua finale - simplu feminin si simplu masculin).Ultima zi in care vor avea loc meciuri pe "Margaret Court Arena" va fi 22 ianuarie, iar cele mai scumpe bilete vor avea pretul de. Din acel moment, partidele se vor disputa numai pe "Rod Laver Arena" (fazele superioare ale competitiei de la Melbourne).Pe 27 ianuarie (cand va avea loc finala de simplu de pe tabloul feminin), cel mai scump bilet va fi cel de, in timp ce in ziua marii finale de la masculin cel mai scump tichet va costaCaldura mare a facut probleme la ultimele editii, iar organizatorii au reguli stricte in legatura cu acest aspect. Astfel, daca arbitrul de scaun considera ca este mult prea cald, atunci meciul ar putea fi intrerupt dupa incheierea game-ului sau a tie-break-ului (daca in acel moment se disputa un tie-break).Pe langa multe facilitati, Australian Open ofera si locuri speciale undeAceste incaperi se afla langa intrarile 5, 6, 15 si 16.Organizatorii au un ghid si in ceea ce priveste imbracamintea spectatorilor. Astfel, publicul este indemnat sa se imbrace cat mai colorat, nefiind nicio restrictie in acest sens. "Cu toate acestea, oficialii spun ca este indicat sa existe palarii sau sepci (este foarte cald si exista riscul de insolatie) si incaltaminte (nu sunt acceptate persoanele fara incaltari).Spre deosebire de celelalte turnee de Grand Slam,. Fostul campion roman a participat la o singura editie, cea din 1981. "Nasty" a prins perioada mai putin infloritoare a turneului de la Antipozi. Nastase a fost eliminat din primul tur.Cea mai buna peformanta ain Australia a fost calificarea in sferturile de finala. Se intampla la editia din 1980. Performanta Virginiei a fost egalata de. Explicatia: pot fi observati cei mai multi jucatori zambitori fata de toate celelalte turnee de Grand Slam (cel putin asa se lauda australienii). Starea de spirit a sportivilor este una buna, ei venind dupa Craciun si Anul Nou, sarbatori pe care, in mare parte, le petrec alaturi de familiile lor. Cu toate acestea, multi dintre jucatorii de top (printre acestia Federer si Nadal) si-au manifestat dorinta ca turneul sa fie mutat in februarie. Motivul: jucatorii nu ating varful de forma, ei venind dupa vacanta la Melbourne.Exista o lista publicata de organizatori cu lucrurile cu care nu ai voie sa intri in cadrul complexului de la "Melbourne Park". Printre acestea, se numara: animalele (cu exceptia celor de paza), mingi de plaja si alte dispozitive de plaja, biciclete, scutere, skateboard-uri, patine, trepiede, camere video, bauturi si produse alimentare gen cutii de conserve, scaune, baloane cu heliu, instrumente muzicale sau echipamente de amplificare, orice dispozitive de sticla, spectatorii nu vor avea voie sa distribuie/ transmita celor din exterior evolutia scorului in timp real, incercand astfel sa fie impiedicate anumite fraude la pariuri, dispozitive laser, etc.Australian Open ofera in 2018 premii record in valoare deEste o crestere cufata de editia de anul trecut.10 puncte feminin/masculin70/45 (f/m)130/90 (f/m)240/180 (f/m)430/360 (f/m)780/720 (f/m)1300/1200 (f/m)2000 puncte.60.000 de dolari australieni90.000142.500240.000440.000880.000doua milioane4 milioane.*sumele sunt exprimate in lire sterlineSimona Halep - 10 puncte (turul intai)Caroline Wozniacki - 130 (turul trei)Garbine Muguruza - 430 (sferturi)Elina Svitolina - 130 (turul trei)Venus Williams - 1300 (finalista)Karolina Pliskova - 430 (sferturi)Jelena Ostapenko - 130 (turul trei)Caroline Garcia - 130 (turul trei)Johanna Konta - 430 (sferturi)CoCo Vandeweghe - 430 (sferturi).Rafael Nadal - 1200 de puncte (finalist)Roger Federer - 2000 (castigator)Grigor Dimitrov - 720 (semifinalist)Alexander Zverev - 90 (turul trei)Dominic Thiem - 90 (turul trei)Marin Cilic - 45 (turul doi)David Goffin - 360 (sferturi)Jack Sock - 90 (turul trei)Stan Wawrinka - 720 (semifinalist)Pablo Carreno Busta - 90 (turul trei)....................................Novak Djokovic - 90 (turul trei).Andy Murray - inlocuit de Marcos BaghdatisKei Nishikori - inlocuit de Rogerio Dutra SilvaSteve Darcis - inlocuit de Gerald MelzerSerena Williams - inlocuita de Misa EguchiSvetlana Kuznetsova - inlocuita de Richel HogenkampTimea Bacsinszky - inlocuita de Jana CepelovaLaura Siegemund - inlocuita de Sofia KeninZheng Saisai - inlocuita de Mariana Duque Marino.Kristie Ahn, Destanee Aiava, Lizette Cabrera, Jaimee Fourlis, Jessika Ponchet, Olivia Rogowska, Ajla Tomljanovic si Wang Xinyu.Alex Bolt, Alex De Minaur, Thanasi Kokkinakis, Jason Kubler, Kwon Soon-woo, Corentin Moutet, Alexei Popyrin si Tim Smyczek.Daca in 2017 am avut de-a face cu o schimbare a logo-ului de la Australian Open, editia din 2018 vine cu o modificare in ceea ce priveste scaunul arbitrilor de centru. Aici poti vedea cum au luat "nastere" noile scaune, cele in care arbitrii vor avea nevoie de centura de sigurantaRoy Emerson (Australia) - 6. Dupa 1969 - Novak Djokovic 6 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016)Roy Emerson - 5. Dupa 1969 - Novak Djokovic: 3 (2011, 2012, 2013).Pana in 1969 - Adrian Quist - 10. Dupa 1969, Bob si Mike Bryan - 6 (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013).Adrian Quist - 10.Bob si Mike Bryan: 3 (2009, 2010 si 2011).Margaret Court - 7. Dupa 1969: Serena Williams - 7 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016).Margaret Court si EvonneGoolagong Cawley (cu cate 3).Steffi Graf (1988, 1989, 1990), Monica Seles (1991, 1992, 1993) si Martina Hingis (1997, 1998, 1999).Thelma Coyne Long - 12. Dupa 1969: Martina Navratilova - 8.Thelma Coyne Long si Nancye Wynne Bolton, ambele cu cate 5.Martina Navratilova si Pam Shriver (ambele cu cate 7).Ken Rosewall: 18 ani si doua luni (s-a impus in 1953).Lew Hoad: 18 ani si doua luni (1953).Martina Hingis: 16 ani si 4 luni (1997).Ken Rosewall: 37 de ani si 8 luni (1972).Norman Brookes: 46 de ani si doua luni (1924).Thelma Coyne Long: 35 de ani si 8 luni (1954).Thelma Coyne Long: 37 de ani si 7 luni (1956).Horace Rice: 52 de ani (1923).Martina Navratilova: 46 de ani si 3 luni (2003).2017 Roger Federer (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-32016 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-1 7-5 7-6(3)2015 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-02014 Stan Wawrinka (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 3-6 6-32013 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-22012 Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-52011 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-4 6-2 6-32010 Roger Federer (SUI) Andy Murray (GBR) 6-3 6-4 7-6(11)2009 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-22008 Novak Djokovic (SRB) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4-6 6-4 6-3 7-6(2)2007 Roger Federer (SUI) Fernando Gonzalez (CHI) 7-6(2) 6-4 6-42006 Roger Federer (SUI) Marcos Baghdatis (CYP) 5-7 7-5 6-0 6-22005 Marat Safin (RUS) Lleyton Hewitt 1-6 6-3 6-4 6-42004 Roger Federer (SUI) Marat Safin (RUS) 7-6(3) 6-4 6-22003 Andre Agassi (USA) Rainer Schuettler (GER) 6-2 6-2 6-12002 Thomas Johansson (SWE) Marat Safin (RUS) 3-6 6-4 6-4 7-6(4)2001 Andre Agassi (USA) Arnaud Clement (FRA) 6-4 6-2 6-22000 Andre Agassi (USA) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 3-6 6-3 6-2 6-41999 Yevgeny Kafelnikov (RUS) Thomas Enqvist (SWE) 4-6 6-0 6-3 7-6(1)1998 Petr Korda (CZE) Marcelo Rios (CHI) 6-2 6-2 6-21997 Pete Sampras (USA) Carlos Moya (ESP) 6-2 6-3 6-31996 Boris Becker (GER) Michael Chang (USA) 6-2 6-4 2-6 6-21995 Andre Agassi (USA) Pete Sampras (USA) 4-6 6-1 7-6(6) 6-41994 Pete Sampras (USA) Todd Martin (USA) 7-6(4) 6-4 6-41993 Jim Courier (USA) Stefan Edberg (SWE) 6-2 6-1 2-6 7-51992 Jim Courier (USA) Stefan Edberg (SWE) 6-3 3-6 6-4 6-21991 Boris Becker (GER) Ivan Lendl (TCH) 1-6 6-4 6-4 6-41990 Ivan Lendl (TCH) Stefan Edberg (SWE) 4-6 7-6(3) 5-2 ret.1989 Ivan Lendl (TCH) Miloslav Mecir (TCH) 6-2 6-2 6-21988 Mats Wilander (SWE) Pat Cash 6-3 6-7(3) 3-6 6-1 8-61987 Stefan Edberg (SWE) Pat Cash 6-3 6-4 3-6 5-7 6-31986 Nu s-a disputat1985 Stefan Edberg (SWE) Mats Wilander (SWE) 6-4 6-3 6-31984 Mats Wilander (SWE) Kevin Curren (RSA) 6-7(5) 6-4 7-6(3) 6-21983 Mats Wilander (SWE) Ivan Lendl (TCH) 6-1 6-4 6-41982 Johan Kriek (USA) Steve Denton (USA) 6-3 6-3 6-21981 Johan Kriek (RSA) Steve Denton (USA) 6-2 7-6 6-7 6-41980 Brian Teacher (USA) Kim Warwick 7-5 7-6 6-31979 Guillermo Vilas (ARG) John Sadri (USA) 7-6 6-3 6-21978 Guillermo Vilas (ARG) John Marks 6-4 6-4 3-6 6-31977 Roscoe Tanner (USA) Guillermo Vilas (ARG) 6-3 6-3 6-31977 Vitas Gerulaitis (USA) John Lloyd (GBR) 6-3 7-6 5-7 3-6 6-21976 Mark Edmondson John Newcombe 6-7 6-3 7-6 6-11975 John Newcombe Jimmy Connors (USA) 7-5 3-6 6-4 7-61974 Jimmy Connors (USA) Phil Dent 7-6 6-4 4-6 6-31973 John Newcombe Onny Parun (NZL) 6-3 6-7 7-5 6-11972 Ken Rosewall Mal Anderson 7-6 6-3 7-51971 Ken Rosewall Arthur Ashe (USA) 6-1 7-5 6-31970 Arthur Ashe (USA) Dick Crealy 6-4 9-7 6-21969 Rod Laver Andres Gimeno (ESP) 6-3 6-4 7-51968 Bill Bowrey Juan Gisbert (ESP) 7-5 2-6 9-7 6-41967 Roy Emerson Arthur Ashe (USA) 6-4 6-1 6-41966 Roy Emerson Arthur Ashe (USA) 6-4 6-8 6-2 6-31965 Roy Emerson Fred Stolle 7-9 2-6 6-4 7-5 6-11964 Roy Emerson Fred Stolle 6-3 6-4 6-21963 Roy Emerson Ken Fletcher 6-3 6-3 6-11962 Rod Laver Roy Emerson 8-6 0-6 6-4 6-41961 Roy Emerson Rod Laver 1-6 6-3 7-5 6-41960 Rod Laver Neale Fraser 5-7 3-6 6-3 8-6 8-61959 Alex Olmedo (USA) Neale Fraser 6-1 6-2 3-6 6-31958 Ashley Cooper Mal Anderson 7-5 6-3 6-41957 Ashley Cooper Neale Fraser 6-3 9-11 6-4 6-21956 Lew Hoad Ken Rosewall 6-4 3-6 6-4 7-51955 Ken Rosewall Lew Hoad 9-7 6-4 6-41954 Mervyn Rose Rex Hartwig 6-2 0-6 6-4 6-21953 Ken Rosewall Mervyn Rose 6-0 6-3 6-41952 Ken McGregor Frank Sedgman 7-5 12-10 2-6 6-21951 Dick Savitt (USA) Ken McGregor 6-3 2-6 6-3 6-11950 Frank Sedgman Ken McGregor 6-3 6-4 4-6 6-11949 Frank Sedgman John Bromwich 6-3 6-2 6-21948 Adrian Quist John Bromwich 6-4 3-6 6-3 2-6 6-31947 Dinny Pails John Bromwich 4-6 6-4 3-6 7-5 8-61946 John Bromwich Dinny Pails 5-7 6-3 7-5 3-6 6-2Intre 1941-1945 nu s-a disputat1940 Adrian Quist Jack Crawford 6-3 6-1 6-21939 John Bromwich Adrian Quist 6-4 6-1 6-31938 Donald Budge (USA) John Bromwich 6-4 6-2 6-11937 Vivian McGrath John Bromwich 6-3 1-6 6-0 2-6 6-11936 Adrian Quist Jack Crawford 6-2 6-3 4-6 3-6 9-71935 Jack Crawford Fred Perry (GBR) 2-6 6-4 6-4 6-41934 Fred Perry (GBR) Jack Crawford 6-3 7-5 6-11933 Jack Crawford Keith Gledhill (USA) 2-6 7-5 6-3 6-21932 Jack Crawford Harry Hopman 4-6 6-3 3-6 6-3 6-11931 Jack Crawford Harry Hopman 6-4 6-2 2-6 6-11930 Edgar Moon Harry Hopman 6-3 6-1 6-31929 Colin Gregory (GBR) Richard Schlesinger 6-2 6-2 5-7 7-51928 Jean Borotra (FRA) Jack Cummings 6-4 6-1 4-6 5-7 6-31927 Gerald Patterson John Hawkes 3-6 6-4 3-6 18-16 6-31926 John Hawkes Jim Willard 6-1 6-3 6-11925 James Anderson Gerald Patterson 11-9 2-6 6-2 6-31924 James Anderson Richard Schlesinger 6-3 6-4 3-6 5-7 6-31923 Pat O’Hara Wood Cuthbert St. John 6-1 6-1 6-31922 James Anderson Gerald Patterson 6-0 3-6 3-6 6-3 6-21921 Rhys Gemmell Alf Hedeman 7-5 6-1 6-41920 Pat O’Hara Wood Ron Thomas 6-3 4-6 6-8 6-1 6-31919 Algernon Kingscote (GBR) Dr. Eric Pockley 6-4 6-0 6-3Intre 1916-1918 nu s-a disputat1915 Gordon Lowe (GBR) Horace Rice 4-6 6-1 6-1 6-41914 Arthur O’Hara Wood Gerald Patterson 6-4 6-3 5-7 6-11913 Ernie Parker Harry Parker (NZL) 2-6 6-1 6-3 6-21912 James Parke (GBR) Alfred Beamish (GBR) 3-6 6-3 1-6 6-1 7-51911 Norman Brookes Horace Rice 6-1 6-2 6-31910 Rodney Heath Horace Rice 6-4 6-3 6-21909 Tony Wilding (NZL) Ernie Parker 6-1 7-5 6-21908 Fred Alexander (USA) Alfred Dunlop 3-6 3-6 6-0 6-2 6-31907 Horace Rice Harry Parker (NZL) 6-3 6-4 6-41906 Tony Wilding (NZL) Francis Fisher (NZL) 6-0 6-4 6-41905 Rodney Heath Dr. Arthur Curtis 4-6 6-3 6-4 6-4.2017 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 6-4 6-42016 Angelique Kerber (GER) Serena Williams (USA) 6-4 3-6 6-42015 Serena Williams (USA) Maria Sharapova (RUS) 6-3 7-6(5)2014 Li Na (CHN) Dominika Cibulkova (SVK) 7-6(3) 6-02013 Victoria Azarenka (BLR) Li Na (CHN) 4-6 6-4 6-32012 Victoria Azarenka (BLR) Maria Sharapova (RUS) 6-3 6-02011 Kim Clijsters (BEL) Li Na (CHN) 3-6 6-3 6-32010 Serena Williams (USA) Justine Henin (BEL) 6-4 3-6 6-22009 Serena Williams (USA) Dinara Safina (RUS) 6-0 6-32008 Maria Sharapova (RUS) Ana Ivanovic (SRB) 7-5 6-32007 Serena Williams (USA) Maria Sharapova (RUS) 6-1 6-22006 Amelie Mauresmo (FRA) Justine Henin-Hardenne (BEL) 6-1 2-0 ret.2005 Serena Williams (USA) Lindsay Davenport (USA) 2-6 6-3 6-02004 Justine Henin-Hardenne (BEL) Kim Clijsters (BEL) 6-3 4-6 6-32003 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 7-6(4) 3-6 6-42002 Jennifer Capriati (USA) Martina Hingis (SUI) 4-6 7-6(7) 6-22001 Jennifer Capriati (USA) Martina Hingis (SUI) 6-4 6-32000 Lindsay Davenport (USA) Martina Hingis (SUI) 6-1 7-51999 Martina Hingis (SUI) Amelie Mauresmo (FRA) 6-2 6-31998 Martina Hingis (SUI) Conchita Martinez (ESP) 6-3 6-31997 Martina Hingis (SUI) Mary Pierce (FRA) 6-2 6-21996 Monica Seles (USA) Anke Huber (GER) 6-4 6-11995 Mary Pierce (FRA) Arantxa Sanchez Vicario (ESP) 6-3 6-21994 Steffi Graf (GER) Arantxa Sanchez Vicario (ESP) 6-0 6-21993 Monica Seles (YUG) Steffi Graf (GER) 4-6 6-3 6-21992 Monica Seles (YUG) Mary Joe Fernandez (USA) 6-2 6-31991 Monica Seles (YUG) Jana Novotna (TCH) 5-7 6-3 6-11990 Steffi Graf (GER) Mary Joe Fernandez (USA) 6-3 6-41989 Steffi Graf (FRG) Helena Sukova (TCH) 6-4 6-41988 Steffi Graf (FRG) Chris Evert (USA) 6-1 7-6(3)1987 Hana Mandlikova (TCH) Martina Navratilova (USA) 7-5 7-6(1)1986 No competition1985 Martina Navratilova (USA) Chris Evert-Lloyd (USA) 6-2 4-6 6-21984 Chris Evert-Lloyd (USA) Helena Sukova (TCH) 6-7(4) 6-1 6-31983 Martina Navratilova (USA) Kathy Jordan (USA) 6-2 7-6(5)1982 Chris Evert-Lloyd (USA) Martina Navratilova (USA) 6-3 2-6 6-31981 Martina Navratilova (USA) Chris Evert-Lloyd (USA) 6-7(4) 6-4 7-51980 Hana Mandlikova (TCH) Wendy Turnbull 6-0 7-51979 Barbara Jordan (USA) Sharon Walsh (USA) 6-3 6-31978 Chris O’Neil Betsy Nagelsen (USA) 6-3 7-61977 Evonne Goolagong Cawley Helen Cawley 6-3 6-01977 Kerry Reid (Melville) Dianne Fromholtz 7-5 6-21976 Evonne Goolagong Cawley Renata Tomanova (TCH) 6-2 6-21975 Evonne Goolagong Martina Navratilova (TCH) 6-3 6-21974 Evonne Goolagong Chris Evert (USA) 7-6 4-6 6-01973 Margaret Court Evonne Goolagong 6-4 7-51972 Virginia Wade (GBR) Evonne Goolagong 6-4 6-41971 Margaret Court Evonne Goolagong 2-6 7-6 7-51970 Margaret Court Kerry Melville 6-3 6-11969 Margaret Court (Smith) Billie Jean King (USA) 6-4 6-11968 Billie Jean King (USA) Margaret (Smith) Court 6-1 6-21967 Nancy Richey (USA) Lesley Turner 6-1 6-41966 Margaret Smith Nancy Richey (USA) w/o1965 Margaret Smith Maria Bueno (BRA) 5-7 6-4 5-2 ret.1964 Margaret Smith Lesley Turner 6-3 6-21963 Margaret Smith Jan Lehane 6-2 6-21962 Margaret Smith Jan Lehane 6-0 6-21961 Margaret Smith Jan Lehane 6-1 6-41960 Margaret Smith Jan Lehane 7-5 6-21959 Mary Reitano (Carter) Renee Schuurman (RSA) 6-2 6-31958 Angela Mortimer (GBR) Lorraine Coghlan 6-3 6-41957 Shirley Fry (USA) Althea Gibson (USA) 6-3 6-31956 Mary Carter Thelma Long 3-6 6-2 9-71955 Beryl Penrose Thelma Long 6-4 6-31954 Thelma Long Jennifer Staley 6-3 6-41953 Maureen Connolly (USA) Julia Sampson (USA) 6-3 6-21952 Thelma Long Helen Angwin 6-2 6-31951 Nancye Bolton Thelma Long (Coyne) 6-1 7-51950 Louise Brough (USA) Doris Hart (USA) 6-4 3-6 6-41949 Doris Hart (USA) Nancye Bolton 6-3 6-41948 Nancye Bolton Marie Toomey 6-3 6-11947 Nancye Bolton Nell Hopman 6-3 6-21946 Nancye Bolton (Wynne) Joyce Fitch 6-4 6-41941 -1945 nu s-a disputat1940 Nancye Wynne Thelma Coyne 5-7 6-4 6-01939 Emily Westacott Nell Hopman 6-1 6-21938 Dorothy Bundy (USA) Dorothy Stevenson 6-3 6-21937 Nancye Wynne Emily Westacott 6-3 5-7 6-41936 Joan Hartigan Nancye Wynne 6-4 6-41935 Dorothy Round (GBR) Nancy Lyle (GBR) 1-6 6-1 6-31934 Joan Hartigan Margaret Molesworth 6-1 6-41933 Joan Hartigan Coral Buttsworth 6-4 6-31932 Coral Buttsworth Katherine Le Mesurier 9-7 6-41931 Coral Buttsworth Marjorie Crawford 1-6 6-3 6-41930 Daphne Akhurst Sylvia Harper 10-8 2-6 7-51929 Daphne Akhurst Louise Bickerton 6-1 5-7 6-21928 Daphne Akhurst Esna Boyd 7-5 6-21927 Esna Boyd Sylvia (Lance) Harper 5-7 6-1 6-21926 Daphne Akhurst Esna Boyd 6-1 6-31925 Daphne Akhurst Esna Boyd 1-6 8-6 6-41924 Sylvia Lance Esna Boyd 6-3 3-6 8-61923 Margaret Molesworth Esna Boyd 6-1 7-51922 Margaret Molesworth Esna Boyd 6-3 10-8Intre 1905 si 1921 nu s-au disputat meciuri pe tabloul feminin de simplu.