WTA Hobart: Mihaela Buzarnescu, in semifinale - Va intra in TOP 50 WTA

Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta realizata anul trecut la Linz, cand a ajuns tot in penultimul act.Cu Riske, romanca a intors un prim set, de la scorul de 2-5. Ea a salvat doua mingi de set la 3-5, pe serviciul adversarei si alte trei la 5-6, pe propriul serviciu.In urma acestui succes, Mihaela Buzarnescu, in varsta de 29 de ani, va intra pentru prima data in Top 50 WTA.Calificarea in semifinale la Hobart este recompensata cu un premiu de 11.500 de dolari si cu 110 puncte WTA.In penultimul act, Buzarnescu va evolua pentru prima data cu ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 43 WTA si cap de serie numarul 5.