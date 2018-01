Australian Open: Marius Copil il va intalni pe Gilles Simon in runda inaugurala

Cei doi s-au intalnit o singura data in circuitul ATP, in 2014, in optimile turneului de la Brisbane. Castig de cauza a avut Copil, scor 7-5, 6-3.Tiafoe vs Del Potro, Querrey vs Feliciano Lopez, Berdych vs De Minaur, Ferrer vs Rublev, Djokovic vs Young.Cap de serie numarul 1 la Melbourne, Rafael Nadal il va intalni in turul intai pe Victor Estrella Burgos (81 ATP), in timp ce Roger Federer se va duela cu Aljaz Bedene (51 ATP).Australian Open se va disputa in perioada 15-28 ianuarie 2018.