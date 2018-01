​Australian Open: Simona Halep, duel cu Destanee Aiava (17 ani, 193 WTA) in primul tur; Mihaela Buzarnescu o va intalni pe Caroline Wozniacki

(Australia - 193 WTA, beneficiara a unui wild card). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum(Kazahstan, 60 WTA). Zarina conduce cu 1-0 in meciurile directe.(Rusia, 33 WTA, cap de serie numarul 31). Scorul in meciurile directe este 1-1.(2 WTA, Danemarca, cap de serie numărul 2). Este 1-0 pentru Caro in meciurile directe.(52 WTA, Germania). Este 2-1 pentru Mona in intalnirile directe.(11 WTA, Franta, cap de serie numarul 11. Este 1-0 pentru Ana in meciurile directe.Halep vs PliskovaMuguruza vs GarciaVenus vs SvitolinaOstapenko vs Wozniacki.Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va disputa in perioada 15-28 ianuarie 2018. Competitia va fi in direct pe Eurosport si LiveText si Livescore pe HotNews.ro.