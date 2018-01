Australian Open: Alexandra Dulgheru si Irina Bara, in turul doi al calificarilor; Alexandra Cadantu, eliminata

Dulgheru va evolua in faza urmatoare cu jucatoarea ucraineana de 17 ani Dayana Yastremska, locul 177 WTA.Si Irina Bara, locul 183 WTA, a trecut in turul al doilea, dupa victoria obtinuta cu Sesil Karatantcheva din Bulgaria, locul 184 WTA, scor 7-5, 3-6, 7-5. In mansa a doua, Bara va evolua cu americanca Bernarda Pera, locul 126 WTA si cap de serie numarul 14.In schimb, Alexandra Cadantu, locul 171 WTA, a fost eliminata in primul tur de Vera Lapko din Belarus, locul 135 WTA si cap de serie numarul 22, cu scorul de 6-3, 6-1.Calificarea in turul al doilea preliminar este recompensata la Melbourne cu un premiu de 15.000 de dolari australieni (aproape 10.000 de euro) si cu 20 de puncte WTA. Jucatoarele eliminate in primul tur al calificarilor primesc 7.500 de dolari australieni si doua puncte WTA.Romania are sase jucatoare acceptate direct pe tabloul principal de simplu al primului Grand Slam al anului: Simona Halep, locul I WTA, Sorana Cirstea, locul 37 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 40 WTA, Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, Monica Niculescu, locul 85 WTA, si Ana Bogdan, locul 107 WTA.La simplu masculin, Marius Copil, locul 93 ATP, este singurul roman participant. El va juca direct pe tabloul principal.Australian Open se va disputa in perioada 15-28 ianuarie.