Chris Evert, inainte de startul Australian Open: "O aleg pe Simona Halep drept favorita a mea"

Cu toate ca nu este 100% convinsa de faptul ca Halep ar putea sa castige in premiera un Grand Slam in Australia, Evert o alege drept favorita pe Simona."Simt ca Simona Halep a avut un atat de dezamagitor an 2017 la Grand Slam-uri, incat este foarte hotarata sa schimbe aceasta situatie. Ea a avut un an 2017 dureros la toate turneele de Grand Slam. Simt ca joaca tenisul cel mai bun acum, cel mai solid. Cred ca e bine pregatita. In toamna, la fiecare interviu pe care l-am vazut, de fiecare data cand am vazut-o la TV sau pe Twitter, are un mare zambet pe fata. Cred ca este intr-o buna stare de spirit. Ii place sa fie numarul 1, se bucura de asta, il imbratiseaza, nu ii e frica de asta. Spun asta, din nou, fara a fi 100% convinsa, dar o sa o aleg pe ea ca favorita mea" -Comentatoare sportiva, Chris Evert vede deschisa lupta pentru castigarea trofeului de la Melbourne, mai ales dupa ce Serena Williams a declarat forfait.Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2018, va avea loc in perioada 15-28 ianuarie. Simona Halep (1 WTA) este principala favorita la castigarea intrecerii care se va desfasura in "Melbourne Park".