​WTA Hobart: Monica Niculescu a abandonat inaintea meciului cu Elise Mertens

Jucatoarea noastra a acuzat o accidentare la gat si a decis ca este mai bine sa se protejeze inainte de startul Australian Open, primul Grand Slam al anului."Sunt foarte dezamagita, deoarece iubesc acest turneu. Am dat o lovitura de backhand si am simtit un trosnet la gat, iar de atunci nu ma mai pot misca asa cum trebuie. Imi pare rau pentru fani, imi place mult sa joc aici, dar nu ma pot misca, asa ca asta era decizia potrivita'' -In urma cu un an de zile, Monica fusese invinsa de Mertens chiar in finala de la Hobart, scor 6-3, 6-1.Competitia de la Hobart este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.