Garbine Muguruza s-a retras de la Sydney - Acuza o accidentare la coapsa dreapta

Aflata pe locul trei in lume, Muguruza a luat decizia de a declara forfait l a putin timp dupa ce o invinsese pe Kiki Bertens. "Inca de la inceputul meciului am simtit o durere la aductor. Am simtit aceste dureri si la Brisbane (n.r. crampe musculare) si credeam ca astazi va fi mai bine, insa durerea a revenit" -La Australian Open (primul Grand Slam al anului), Muguruza va fi cap de serie numarul trei (Simona Halep va fi unu, iar Caroline Wozniacki doi). Competitia de la Melbourne va avea loc in perioada 15-28 ianuarie.