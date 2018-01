​WTA Hobart: Monica Niculescu, in sferturile competitiei (victorie cu Varvara Lepchenko)

Niculescu (85 WTA) s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-2, dupa un meci care a durat o ora si 29 de minute.Pentru calificarea in sferturi, Niculescu va primi 60 de puncte WTA si un cec in valoare de 6.175 de dolari. In sferturi, Monica o va intalni pe Elise Mertens (Belgia - 36 WTA, cap de serie numarul doi). Niculescu si Mertens s-au duelat anul trecut chiar in finala de la Hobart, jucatoarea din Belgia castigand in doua seturi, scor 6-3, 6-1.Cele doua s-au mai intalnit si la Biel (Elvetia), tot in 2017, iar castig de cauza a avut tot Elise: 6-2, 6-2.Competitia de la Hobart este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.