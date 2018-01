VIDEO WTA Sydney: Garbine Muguruza, in sferturi (victorie cu Kiki Bertens)

Dupa o ora si 50 de minute, Garbine s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-6(6). Pentru un loc in semifinale, Muguruza se va duela cu invingatoarea partidei dintre Daria Gavrilova si Samantha Stosur.Indiferent de rezultatul pe care il va reusi la competitia australiana, Garbine nu o poate depasi in clasamentul WTA pe Simona Halep inainte de startul Australian Open, primul Grand Slam al anului (victoria la Sydney i-ar aduce 470 de puncte, dar nu ii vor fi luate in calcul cele 55 castigate la Doha in urma cu un an de zile - va ramane la 5 puncte in urma Simonei).