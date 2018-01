Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, in semifinale la Sydney

Meciul a durat o ora si 21 de minute.Cap de serie numarul doi, Horia si Jean-Julien se vor duela in penultimul act al turneului cu perechea Viktor Troicki/Jan-Lennard Struff (Serbia/Germania).Pentru calificarea in semifinale, Tecau si Rojer vor primi 90 de puncte in clasamentul ATP de dublu si un cec in valoare de $7.240.Competitia australiana este dotata cu premii totale in valoare de 468.910 dolari.