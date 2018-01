​Australian Open: Alexandra Dulgheru, duel cu Bianca Andreescu in primul tur al calificarilor de la Melbourne

In aceeasi faza a competitiei, Alexandra Cadantu, locul 171 WTA, va da piept cu Vera Lapko din Belarus, locul 135 WTA si cap de serie numarul 22, iar Irina Bara, locul 183 WTA, cu Sesil Karatanceva din Bulgaria, locul 184 WTA.Jucatoarele prezente in calificari trebuie sa treaca trei tururi pentru a ajunge pe tabloul principal.Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va avea loc in perioada 15-28 ianuarie 2018.