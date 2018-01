WTA Sydney: Angelique Kerber, in sferturi dupa ce a invins-o pe Venus Williams

Partida a fost castigata de Angie in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-1, dupa o ora si 53 de minute. In sferturi, fostul lider mondial se va duela cu Dominika Cibulkova (Slovacia - 26 WTA).Locul 3 WTA, Garbine Muguruza a ramasa singura favorita inca in competitie, urmand sa evolueze miercuri impotriva olandezei Kiki Bertens (32 WTA) in turul al doilea (a fost acceptata direct in aceasta faza a competitiei).De pe 15 ianuarie va debuta Australian Open (se va incheia pe 28 ianuarie), primul Grand Slam al anului, competitie unde Simona Halep va fi cap de serie numarul unu.