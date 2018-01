Cupa Davis: Gabriel Trifu, noul capitan nejucator al echipei Romaniei

Conform Federatiei Romane de Tenis, acesta va fi ajutat de Andrei Mlendea, noul antrenor al echipei Romaniei.Gabriel Trifu a jucat vreme de noua ani pentru echipa Romaniei, a fost unul dintre jucatorii de baza ai echipei de dublu, si a evoluat in 15 intalniri.Printre cele mai importante rezultate obtinute de el, alaturi de Andrei Pavel, sunt victoriile din 1997, cand cei doi au trecut cu 3-0 de rusii Evgheni Kafelnikov (fost nr. 1 ATP) si Andrei Olhovskiy, intr-un meci din primul tur al Grupei Mondiale, si din 2002, in Slovacia, tot in primul tur al Grupei Mondiale, cand s-au impus cu 3-2 in fata perechii Karol Beck/Dominik Hrbaty.